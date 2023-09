'Godvergeten': hoe de tapes met kardinaal Danneels de kerk dwingen tot actie

In de tweede aflevering van 'Godvergeten' staan niet de slachtoffers, maar hun ouders en familieleden centraal. Welke signalen vingen zij op? Hoe gingen zij om met de wetenschap dat hun kind misbruikt werd door iemand die ze vertrouwden?

Ze spreken over schuldgevoel, schaamte en misbegrepen signalen. Sommigen van hen toonden de moed om de strijd aan te gaan met de kerkelijke hiërarchie, waar ze vaak niet zonder nog meer schade uitkwamen. Tegelijk voltrekt zich een maatschappelijke evolutie die onomkeerbaar is. Halverwege jaren 90 davert het land op zijn grondvesten wanneer Marc Dutroux wordt ontmaskerd als een serieel kinderverkrachter. Woede, onbegrip en frustratie over gerecht en Justitie zorgen voor ingrijpende veranderingen bij politie en justitie. Maar er verandert nog meer in de geesten van de mensen. Voor het eerst wordt seksueel misbruik in de huiskamer bespreekbaar.

Steeds meer slachtoffers die als kind werden misbruikt door een geestelijke, treden uit de anonimiteit. Ouders van slachtoffers ondernemen actie. De eerste priesters worden voor de rechtbank gedaagd, én veroordeeld. Toch verandert dit weinig of niets aan de houding van de kerk. Zij doen de klachten nog steeds af als een marginaal fenomeen van enkelingen, en doen er alles aan om de reputatie van het instituut en haar leden, te vrijwaren. Tot één slachtoffer opstaat en alles verandert. Een man die als kind jarenlang door zijn nonkel, die bisschop was, werd misbruikt neemt een gesprek op met zijn dader en kardinaal Danneels. Het bestaan van die tapes, dwingt de kerk tot snelle en onmiddellijke actie…

'Godvergeten', dinsdag 12 september om 21.20 uur op VRT CANVAS.