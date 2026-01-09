Nieuw seizoen van 'Hustlers Gamblers Crooks' op Discovery

Voordat Hollywood-ster Danny Trejo filmacteur werd, beroofde hij winkels, handelde hij in drugs en zat hij een tijdlang in de beruchte gevangenis San Quentin. Hij vertelt erover in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Hustlers Gamblers Crooks' waarin voormalige wetsovertreders een boekje opendoen over hun verleden.

Trejo vertelt hoe hij op zijn 14e al zijn eerste gewapende overval pleegde, maar tien jaar later op het rechte pad kwam. Ook horen we het verhaal van Sali Lopez die vóór haar 16e jaar al voor tonnen aan luxe auto’s had gestolen en zelfs op jonge leeftijd de politie wist af te schudden in een levensgevaarlijke achtervolging. Minder crimineel, maar minstens zo lucratief, is de carrière van Richard Munchkin die al vroeg leert hoe hij met blackjack kan winnen door de gespeelde kaarten te tellen en te onthouden. Het is geen illegale activiteit, maar wel eentje waar casino’s niet blij mee zijn. Zeker niet als ze gerund worden door de maffia!

'Hustlers Gamblers Crooks', vanaf zaterdag 10 januari om 20.30 uur op Discovery.