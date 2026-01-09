Nieuw seizoen van 'Hustlers Gamblers Crooks' op Discovery

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
vrijdag 9 januari 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

Voordat Hollywood-ster Danny Trejo filmacteur werd, beroofde hij winkels, handelde hij in drugs en zat hij een tijdlang in de beruchte gevangenis San Quentin. Hij vertelt erover in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Hustlers Gamblers Crooks' waarin voormalige wetsovertreders een boekje opendoen over hun verleden.

Trejo vertelt hoe hij op zijn 14e al zijn eerste gewapende overval pleegde, maar tien jaar later op het rechte pad kwam. Ook horen we het verhaal van Sali Lopez die vóór haar 16e jaar al voor tonnen aan luxe auto’s had gestolen en zelfs op jonge leeftijd de politie wist af te schudden in een levensgevaarlijke achtervolging. Minder crimineel, maar minstens zo lucratief, is de carrière van Richard Munchkin die al vroeg leert hoe hij met blackjack kan winnen door de gespeelde kaarten te tellen en te onthouden. Het is geen illegale activiteit, maar wel eentje waar casino’s niet blij mee zijn. Zeker niet als ze gerund worden door de maffia!


'Hustlers Gamblers Crooks', vanaf zaterdag 10 januari om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
TVV Familie 2026 Nathalie Meskens als Kiki (VTM)

Lars speelt het sluw om Véroniques laatste twijfels over de deal weg te nemen. Cédric en Mieke bereiden een feestje voor. De boel dreigt echter helemaal te ontploffen. Thasos doet een ontdekking en zint op wraak. Hij zoekt Rudi op. Ook zijn stoppen dreigen door te slaan. Er wacht Jan een verrassing van formaat.

'Familie', om 20.05 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 09:00
    Winterbeelden
    18:25
    Midsomer Murders
  • 09:05
    Bumba
    18:45
    De Hoppers
  • 09:00
    Heidi
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    18:50
    De Augurkenkoning
  • 09:00
    Geen uitzending
    18:50
    9-1-1: Lone Star
  • 07:00
    Willy
    18:40
    Caught on Dashcam
  • 08:55
    Geen uitzending
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:00
    Joe
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    18:45
    James & Co
  • 08:45
    New Girl
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:35
    Seal Team
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:45
    Piet Patron
    18:55
    Komen eten
  • 08:30
    Snapped
    18:30
    Cold Justice
  • 09:00
    Z-Extra
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:57
    Zo doe je het!
    19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 08:50
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    17:45
    Het feestmenu van ..
  • 08:30
    Midsomer Murders
    19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 08:55
    Below Deck Mediterranean
    17:45
    Nightcrawler
  • 09:00
    NOS Journaal
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    18:15
    Podium Klassiek
  • 09:05
    Nelli en Nora
    18:00
    Wordt aangekondigd