Nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes' op Discovery

maandag 9 maart 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

Je overvolle en rommelige huis laten opruimen en nog geld toe krijgen ook. Dat is waar Matt Paxton weer voor zorgt in een nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes'.

De opruimgoeroe en expert van oude voorwerpen helpt wanhopige hoarders om van hun uit de hand gelopen verzameling ‘troep’ af te komen. Want tussen die troep bevinden zich vaak ook bijzondere items die Matt voor geld kan verkopen. Nadat hij de opruimkosten ervan af heeft getrokken, deelt hij de overgebleven winst met de eigenaar. Een klassiek gevalletje van win-win.


Zo helpt hij in de eerste aflevering kluizenaar Bruce die na de dood van zijn vrouw zijn huis steeds meer heeft laten dichtslibben met spullen. Zijn kinderen en kleinkinderen willen niet eens meer langskomen vanwege de bende, dus is het tijd voor verandering. Als Matt en zijn team de spullen aan een nadere inspectie onderwerpen, vinden ze niet alleen een oude motor, boot en koets, maar ook zeldzame foto’s van een sportlegende. Als dat geen grof geld oplevert! 

'Filthy Fortunes', vanaf dinsdag 10 maart om 19.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij en Johny laat dat nog eens duidelijk voelen.

'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.

  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    01:05
    Journaallus
  • 09:00
    Winterbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 09:10
    Timbalo
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:05
    Bol & Smik
    01:00
    Gooische Vrouwen
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:00
    Déjà Vu
  • 09:00
    Geen uitzending
    22:50
    The Island
  • 07:00
    Willy
    00:40
    All New Traffic Cops
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:30
    9-1-1
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    09:50
    Jong geleerd
  • 08:50
    SkyMed
    01:15
    FBI
  • 09:05
    Orlando Bloom: To the Edge
    01:25
    MacGyver
  • 08:55
    Nuances
    01:45
    Botched
  • 08:25
    Mark of a Serial Killer
    01:15
    Murder suspect
  • 04:10
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:54
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 08:55
    Midsomer Murders
    01:05
    Harry Wild
  • 08:25
    The Kardashians
    01:25
    Grey's Anatomy
  • 09:10
    Goedemorgen Nederland
    01:00
    EenVandaag
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    01:20
    De Nachtzoen
  • 09:10
    Pieter Konijn
    01:45
    First Dates