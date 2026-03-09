Nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes' op Discovery

Je overvolle en rommelige huis laten opruimen en nog geld toe krijgen ook. Dat is waar Matt Paxton weer voor zorgt in een nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes'.

De opruimgoeroe en expert van oude voorwerpen helpt wanhopige hoarders om van hun uit de hand gelopen verzameling ‘troep’ af te komen. Want tussen die troep bevinden zich vaak ook bijzondere items die Matt voor geld kan verkopen. Nadat hij de opruimkosten ervan af heeft getrokken, deelt hij de overgebleven winst met de eigenaar. Een klassiek gevalletje van win-win.

Zo helpt hij in de eerste aflevering kluizenaar Bruce die na de dood van zijn vrouw zijn huis steeds meer heeft laten dichtslibben met spullen. Zijn kinderen en kleinkinderen willen niet eens meer langskomen vanwege de bende, dus is het tijd voor verandering. Als Matt en zijn team de spullen aan een nadere inspectie onderwerpen, vinden ze niet alleen een oude motor, boot en koets, maar ook zeldzame foto’s van een sportlegende. Als dat geen grof geld oplevert!

'Filthy Fortunes', vanaf dinsdag 10 maart om 19.30 uur op Discovery.