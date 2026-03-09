Nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes' op Discovery
Je overvolle en rommelige huis laten opruimen en nog geld toe krijgen ook. Dat is waar Matt Paxton weer voor zorgt in een nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes'.
De opruimgoeroe en expert van oude voorwerpen helpt wanhopige hoarders om van hun uit de hand gelopen verzameling ‘troep’ af te komen. Want tussen die troep bevinden zich vaak ook bijzondere items die Matt voor geld kan verkopen. Nadat hij de opruimkosten ervan af heeft getrokken, deelt hij de overgebleven winst met de eigenaar. Een klassiek gevalletje van win-win.
Zo helpt hij in de eerste aflevering kluizenaar Bruce die na de dood van zijn vrouw zijn huis steeds meer heeft laten dichtslibben met spullen. Zijn kinderen en kleinkinderen willen niet eens meer langskomen vanwege de bende, dus is het tijd voor verandering. Als Matt en zijn team de spullen aan een nadere inspectie onderwerpen, vinden ze niet alleen een oude motor, boot en koets, maar ook zeldzame foto’s van een sportlegende. Als dat geen grof geld oplevert!
'Filthy Fortunes', vanaf dinsdag 10 maart om 19.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Dit zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van 'De Verraders'
- 'Tattoorist': Tijs Vanneste ontdekt Europese hoofdsteden door de ogen van collega-artiesten
- Claudia de Breij, Akwasi, Marlijn Weerdenburg en Karsu duiken in werk en leven Ramses Shaffy
- Na bijna 30 jaar is 'De Familie Backeljau' terug met een gloednieuw seizoen
- Nieuw seizoen van 'Filthy Fortunes' op Discovery
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami’s' op Nickelodeon
- Paramount Network presenteert 'Transformers Week' en tv-première van 'Transformers One'
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand
Multimedia SPOTLIGHT
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
Kijktip van de dag
De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij en Johny laat dat nog eens duidelijk voelen.
'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.