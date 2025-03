Nickelodeon viert 'De Thundermans: Undercover'

Ter voorbereiding op de knallende première van 'De Thundermans: Undercover' in april neemt Nickelodeon je mee terug naar waar het allemaal begon.

Van 10 maart tot en met 4 april kun je elke maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur genieten van 'De Thundermans: Het Begin'.

In oktober 2013 ging 'De Thundermans' in première op Nickelodeon. De serie volgt het leven van de superhelden tweeling Phoebe en Max Thunderman. Ze hebben ieder een tegenovergestelde persoonlijkheid, waardoor ze op hun compleet eigen manier met situaties omgaan. Naast het onderhouden van hun normale leven op school en hun vriendschappen, moeten ze hun ware identiteit en superheldenfamilie geheim houden.

'De Thundermans: Undercover'

De gloednieuwe serie 'De Thundermans: Undercover' gaat in april in première in Nederland en België. In dit spannende nieuwe hoofdstuk gaan Phoebe en Max undercover om de mysterieuze dreiging ‘Mastermind’ te stoppen in de kustplaats Duisterdorp. Samen met hun zusje Chloe – die haar superheldentalent verder ontwikkelt – nemen ze het op tegen gevaar en geheimen.

In de eerste aflevering, 'Thundercover', krijgen Phoebe en Max een belangrijke missie toegewezen vanuit hun gloednieuwe hightech strandbasis, een geheime locatie die hen helpt om hun superheldenidentiteit verborgen te houden voor de buitenwereld.

Mis het niet: de ultieme Thundermans-familie-binge-marathon vol spanning en avontuur!