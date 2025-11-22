Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?
Kijkcijfers: woensdag 19 november 2025

National Geographic presenteert 'Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember'

zaterdag 22 november 2025
Foto: © National Geographic 2025

'Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember' is een krachtige en emotionele documentaire waarin acteur Chris Hemsworth zijn meest persoonlijke reis tot nu toe maakt.

Samen met zijn vader Craig, die onlangs de diagnose Alzheimer kreeg, gaat Chris op een intieme motorreis door Australië om herinneringen op te halen en de wetenschappelijke effecten van sociale connectie en reminiscence-therapie te onderzoeken.


De documentaire, geproduceerd door Academy Award®-genomineerde Darren Aronofsky’s Protozoa, Jane Root’s Nutopia en Chris Hemsworth en Ben Grayson’s Wild State, volgt Chris en Craig terwijl zij belangrijke plekken uit hun gezamenlijke verleden bezoeken, van het voorstedelijke Melbourne tot de uitgestrekte wildernis van Northern Territories. Onder begeleiding van Dr. Suraj Samtani, specialist in dementie en klinisch psycholoog, wordt hun reis gecombineerd met wetenschappelijke inzichten. 

In deze ontroerende en hoopvolle reis onderzoeken ze methoden die helpen de mentale activiteit te stimuleren, herinneringen op te roepen en welzijn te verbeteren. Het onderzoek van Dr. Samtani toont aan dat mensen die regelmatig sociale interacties onderhouden hun risico op het ontwikkelen van dementie halveren. Sterke sociale connecties kunnen zelfs cognitieve achteruitgang na diagnose vertragen. Deze bevindingen vormen de wetenschappelijke basis voor de belangrijkste elementen van de reis.


'Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember', zondag 23 november om 21.00 uur op National Geographic. Of stream de documentaire vanaf 24 november op Disney+.


Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
