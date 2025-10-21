National Geographic lanceert documentaire 'Love+War'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 21 oktober 2025

'Love+War' biedt een intiem en meeslepend kijkje in het leven van Pulitzer-winnaar Lynsey Addario, één van 's werelds meest moedige fotojournalisten. De documentaire geeft een unieke toegang tot haar werk en persoonlijke ervaringen, aangevuld met inzichten van filmmakers en Oscarwinnaars Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin.

Het resultaat is een krachtig eerbetoon aan moed, toewijding en de offers die het werk van een journalist in conflictgebieden met zich meebrengt.


'Love+War' gaat in Nederland in premiere tijdens IDFA (Internationaal Documentaire Festival Amsterdam), Lynsey Addario en Chai Vasarhelyi zijn daarbij aanwezig voor een Q&A.

Bekijk hier de (US) trailer:


'Love+War'
De met een Pulitzer Prize bekroonde fotojournalist Lynsey Addario staat centraal in de nieuwe documentaire 'Love+War', een indrukwekkend en intiem portret van één van ’s werelds meest moedige visuele journalisten. De film, geregisseerd door de Oscar®-winnaars Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin ('Free Solo', 'The Rescue') in samenwerking met Little Monster Films, laat zien hoe Addario de harde realiteit van oorlog vastlegt, van het Midden-Oosten tot Oekraïne, terwijl ze probeert haar rol als moeder in balans te houden.

Na een lovende wereldpremière op het Toronto International Film Festival, waar de film een staande ovatie kreeg, wordt 'Love+War' geprezen als 'emotioneel, rauw en essentieel'. 'Love+War' is een eerbetoon aan Addario’s moed, empathie en vastberadenheid. Zo werd ze tweemaal ontvoerd tijdens haar werk in oorlogsgebieden, maar blijft ze ondanks alles vasthouden aan haar missie om de waarheid te tonen aan de rest van de wereld, zelfs wanneer dat haar persoonlijke leven onder druk zet.

Bekijk de documentaire 'Love+War' op zaterdag 29 november om 21.30 uur op National Geographic of stream op Disney+.


'Spoed 24/7' - UZ Gent (EÃ©n)

Erik woont alleen. Hij is in huis gevallen en heeft nu veel pijn aan zijn ribben. De mama van de zesjarige Margeaux is ongerust. Haar dochtertje is nog maar onlangs genezen verklaard van leukemie en heeft nu zeer hoge koorts. En de twintigjarige Clarice is in paniek. Tijdens een avondje uit is er kaarsvet in haar ogen terechtgekomen.

'Spoed 24/7', om 21.50 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:10
    Reizen Waes: de bucketlist
    02:25
    Journaallus
  • 23:10
    Nachtlus
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:55
    Chicago Med
    08:00
    De Buurtpolitie Extra
  • 23:20
    UEFA Champions League samenvattingen
    01:25
    Geen uitzending
  • 23:25
    Narcos
    06:00
    Qmusic
  • 23:35
    Cheers
    01:10
    Geen uitzending
  • 22:15
    Homemade Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:20
    Slisse & Cesar
    01:30
    Geen uitzending
  • 23:30
    De Tafel van Gert
    03:05
    Geen uitzending
  • 23:25
    Modern Family
    02:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 23:30
    Storage Wars
    02:45
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 23:15
    A Place in the Sun
    08:00
    De Chalet
  • 23:20
    C.S.I. New York
    07:45
    Cold Justice
  • 23:30
    Z-Beurs
    06:00
    Herhalingslus
  • 23:27
    Voor u getest
    05:55
    Sixties To Six
  • 23:15
    De Smaaktoerist
    02:05
    A la carte
  • 23:05
    Dalziel and Pascoe
    02:45
    Outrageous
  • 23:15
    Costiera
    07:20
    Zombie House Flipping
  • 23:20
    NOS Journaal Laat
    02:00
    EenVandaag
  • 23:25
    Close Up
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 23:00
    Van Roosmalen & Groenteman
    07:47
    Zin in Zappelin