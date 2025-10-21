National Geographic lanceert documentaire 'Love+War'

'Love+War' biedt een intiem en meeslepend kijkje in het leven van Pulitzer-winnaar Lynsey Addario, één van 's werelds meest moedige fotojournalisten. De documentaire geeft een unieke toegang tot haar werk en persoonlijke ervaringen, aangevuld met inzichten van filmmakers en Oscarwinnaars Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin.

Het resultaat is een krachtig eerbetoon aan moed, toewijding en de offers die het werk van een journalist in conflictgebieden met zich meebrengt.

'Love+War' gaat in Nederland in premiere tijdens IDFA (Internationaal Documentaire Festival Amsterdam), Lynsey Addario en Chai Vasarhelyi zijn daarbij aanwezig voor een Q&A.

Bekijk hier de (US) trailer:

'Love+War'

De met een Pulitzer Prize bekroonde fotojournalist Lynsey Addario staat centraal in de nieuwe documentaire 'Love+War', een indrukwekkend en intiem portret van één van ’s werelds meest moedige visuele journalisten. De film, geregisseerd door de Oscar®-winnaars Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin ('Free Solo', 'The Rescue') in samenwerking met Little Monster Films, laat zien hoe Addario de harde realiteit van oorlog vastlegt, van het Midden-Oosten tot Oekraïne, terwijl ze probeert haar rol als moeder in balans te houden.

Na een lovende wereldpremière op het Toronto International Film Festival, waar de film een staande ovatie kreeg, wordt 'Love+War' geprezen als 'emotioneel, rauw en essentieel'. 'Love+War' is een eerbetoon aan Addario’s moed, empathie en vastberadenheid. Zo werd ze tweemaal ontvoerd tijdens haar werk in oorlogsgebieden, maar blijft ze ondanks alles vasthouden aan haar missie om de waarheid te tonen aan de rest van de wereld, zelfs wanneer dat haar persoonlijke leven onder druk zet.

Bekijk de documentaire 'Love+War' op zaterdag 29 november om 21.30 uur op National Geographic of stream op Disney+.