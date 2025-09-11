'LOST IN THE JUNGLE': aangrijpend verhaal van overleven, moed en hoop op National Geographic

Zoon van Wendy Van Wanten spreekt voor het eerst openlijk over vader prins Laurent in exclusieve VTM-docu
donderdag 11 september 2025
Foto: © National Geographic 2025

In de gloednieuwe National Geographic-documentaire 'LOST IN THE JUNGLE' doen de vier inheemse kinderen die op 1 mei 2023 een vliegtuigcrash in het Colombiaanse regenwoud overleefden voor het eerst hun verhaal. Wat volgde was een onvoorstelbare overlevingstocht van maar liefst 40 dagen diep in de ongerepte jungle van de Amazone.

De documentaire biedt een unieke inkijk in hun aangrijpende ervaring, verteld door de kinderen zelf, en wordt aangevuld met exclusieve interviews met de reddingswerkers die onvermoeibaar dag en nacht zochten naar tekenen van leven. 'LOST IN THE JUNGLE' is een krachtig eerbetoon aan doorzettingsvermogen, samenwerking en de onverbrekelijke band tussen mens en natuur.



Wanneer een fatale vliegtuigcrash vier jonge broertjes en zusjes alleen achterlaat in het hart van de Amazone, ontvouwt zich een zoektocht waarbij inheemse speurders en het Colombiaanse leger de handen ineenslaan. In een wanhopige strijd tegen de tijd zochten zij wekenlang door de ondoordringbare jungle.

Voor het eerst doen de kinderen zelf hun verhaal, vanuit hun perspectief. 'LOST IN THE JUNGLE' laat zien hoe zij wisten te overleven dankzij moed, vastberadenheid en de kracht van hun gemeenschap.

De film is geregisseerd door de met een Oscar® bekroonde Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin ('Free Solo', 'The Rescue'), samen met de Colombiaanse filmmaker Juan Camilo Cruz ('Messi’s World Cup'). Met indrukwekkende beelden en unieke toegang schetst de documentaire een adembenemend en ontroerend portret van veerkracht.

'LOST IN THE JUNGLE' gaat op vrijdag 12 september om 21.00 uur in première op National Geographic.


Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
