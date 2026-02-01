Kijk vanaf maandag 'House Hunters: Amazing Water Homes' op HGTV

Steeds meer Amerikanen zoeken een plekje aan het water, waar ze kunnen genieten van rust, ruimte en vooral veel waterpret. Zoals Erin en Dan die nu nog in de drukke omgeving van de 'Twin Cities' Minneapolis en Saint Paul wonen.

Om hun vijf kinderen meer speelruimte te bieden, zoeken ze een rustigere plek aan een van de grote meren in Minnesota. Samen met een makelaar bekijken ze drie geweldige woningen die elk hun pluspunten hebben. Wordt het de vrijstaande villa met veel privacy, de grotere woning die wel wat duurder is of toch de woning aan het heerlijke zandstrand dat ze zo graag willen? De keuze zal niet gemakkelijk zijn, maar wat ze ook kiezen: ze wonen straks sowieso aan het water, met een fantastisch uitzicht. Net als de andere huizenkopers in dit jaloersmakende programma.

'House Hunters: Amazing Water Homes', vanaf maandag 2 februari om 21.30 uur op HGTV.