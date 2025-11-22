Zondag in 'Kruispunt': Haar man wordt een vrouw

Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
zaterdag 22 november 2025

Julia en Esther leven al ruim 25 jaar als man en vrouw, als Julia – ze heet nog Erik – op een ochtend in vrouwenkleding voor Esther staat. Esther weet niet wat ze ziet. 'Maar ik zag ook hoe vrolijk het gezicht van Julia stond.'

Julia, die vrachtwagenchauffeur is, had altijd al het gevoel dat ze anders was, al kon ze nooit helemaal uitleggen waarom. Tot ze een documentaire op televisie zag waarin een mannelijke chauffeur ervoor uitkwam dat hij in het weekend als vrouw door het leven ging. Het kwartje viel: het moest anders. Nu moest ze het alleen nog aan Esther vertellen. Hoe zou zij het vinden dat haar partner voortaan als vrouw door het leven wilde gaan? Haar man zou haar vrouw worden. 


Kun je je huwelijk in stand houden wanneer je man een vrouw wordt en hoe doe je dat dan? En wat doe je als je kinderen en je vrienden er moeite mee hebben? 

Documentairemaker Olaf Koelwijn volgde hen daarbij op de voet en maakte er een tweeluik over.  Hij is bij alle belangrijke momenten. Julia begint hormonen te slikken, praat met psychologen en ondergaat uiteindelijk een geslachtsoperatie. Vlak voordat zij de operatiekamer wordt binnengereden, bidden Julia en Esther samen. Beiden zijn actief katholiek.

In hun eigen kerk kunnen ze als twee vrouwen hun trouwbeloften niet hernieuwen, zoals ze graag zouden willen. Dat mag niet. Gelukkig biedt een andere kerk gastvrijheid. Daar staan Esther en Julia in hun witte jurken, hand in hand, en krijgen ze de zegen. 'Ons geloof is hetzelfde gebleven', zegt Esther. 'We wilden vieren dat onze liefde aanhoudt, ook nu alles anders is.'

'Kruispunt', zondag 23 november en zondag 30 november om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.


Persbericht KRO-NCRV
https://kro-ncrv.nl/programmas/kruispunt
