'Zembla' zondag over vapen

Lange tijd daalde het aantal rokende jongeren en leek een nicotinevrije generatie binnen handbereik. Totdat de vape zijn intrede deed. Vapen wordt steeds populairder en het nicotinegebruik neemt bij jongeren weer toe.

Deskundigen spreken van een vape epidemie die zo snel mogelijk gestopt moet worden. Jongeren belanden in het ziekenhuis met klachten als benauwdheid, longbloedingen en een klaplong door te veel vapen. We duiken in de huidige vapecultuur en ontdekt een nieuw soort vape die onder scholieren in opkomst is. Deze vape leidt tot grote zorgen bij scholen, ouders en verslavingsinstellingen.

'Zembla', zondag 14 september om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.