'Zembla' zondag over vapen

zaterdag 13 september 2025
Lange tijd daalde het aantal rokende jongeren en leek een nicotinevrije generatie binnen handbereik. Totdat de vape zijn intrede deed. Vapen wordt steeds populairder en het nicotinegebruik neemt bij jongeren weer toe.

Deskundigen spreken van een vape epidemie die zo snel mogelijk gestopt moet worden. Jongeren belanden in het ziekenhuis met klachten als benauwdheid, longbloedingen en een klaplong door te veel vapen. We duiken in de huidige vapecultuur en ontdekt een nieuw soort vape die onder scholieren in opkomst is. Deze vape leidt tot grote zorgen bij scholen, ouders en verslavingsinstellingen.


'Zembla', zondag 14 september om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zembla op tv
Zondag 14 september 2025 om 22u10  »
NPO 2
Onderzoeksjournalistiek over misstanden in de samenleving, bijzondere personen, maatschappelijke ontwikkelingen en de achtergronden van actuele gebeurtenissen.
Vrijdag 19 september 2025 om 14u15  »
NPO 2
Onderzoeksjournalistiek over misstanden in de samenleving, bijzondere personen, maatschappelijke ontwikkelingen en de achtergronden van actuele gebeurtenissen.

  • 18:00
    Down The Road
    05:00
    Sporza: Davis Cup 2025
  • 18:25
    Grace
    07:55
    Sporza: WK Volleybal Mannen 2025
  • 18:30
    Hoe moeilijk kan het zijn?
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:55
    Sing Again
    05:15
    Geen uitzending
  • 18:05
    Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt
    03:00
    Geen uitzending
  • 18:00
    Parks and Recreation
    02:15
    Geen uitzending
  • 17:45
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 18:05
    Suits
    09:40
    Geen uitzending
  • 18:15
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 18:10
    Huizenjagers
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 18:30
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 18:05
    The Fresh Prince of Bel-Air
    02:05
    Geen uitzending
  • 17:55
    Het Blok Nederland
    02:00
    Paris in Love
  • 18:30
    World's Most Evil Killers
  • 18:32
    Trends Talk
    04:00
    Herhalingslus
  • 18:26
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 18:25
    De Zomerkeuken
    02:00
    Het Weekmenu
  • 18:00
    Inspector George Gently
    02:00
    Midsomer Murders
  • 18:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:25
    The Resident
  • 18:30
    EenVandaag
    02:19
    NOS Journaal
  • 18:25
    Ik mis je
    02:40
    Nieuwsuur
  • 18:10
    Pokerface
    02:10
    Groeten vanaf de camping