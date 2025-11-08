'Zembla' over de gevolgen van de afslankprik

Dapper Schaapje overwint haar angst op het podium van 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: woensdag 5 november 2025

zaterdag 8 november 2025
Fastfood op elke straathoek, supermarkten vol bewerkt voedsel en snoepautomaten in iedere kantine. Door het enorme aanbod aan ongezond eten dijen veel Nederlanders alsmaar verder uit.

In 2050 zal meer dan 60 procent van de bevolking te zwaar zijn, verwacht het RIVM. Maar het stoppen van de obesitas-epidemie lijkt ineens binnen handbereik door een nieuwe generatie medicijnen. Een wekelijkse prik werkt in op de hormoonhuishouding van de gebruikers. Ze voelen zich sneller verzadigd, hebben amper honger meer en eten daardoor minder. We onderzoeken de gevolgen van de afslankprik. Is het inderdaad zo’n spectaculaire doorbraak als het lijkt?


'Zembla', zondag 9 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Johny Voners als Xavier in 'F.C. De Kampioenen' (foto: EÃ©n - Â© VRT 2020)

Xavier krijgt enorm veel kritiek van de ploeg en van Carmen. Na een zatte avond belandt hij bij Fernand, aan wie hij zijn nood klaagt. Wanneer Xavier onthult dat de ploeg zonder hem niet kan spelen zondag, krijgt Fernand het lumineuze idee een ontvoering te ensceneren. Zo zullen de Kampioenen leren dat ze niet zonder Xavier kunnen, en zullen Fernands duiven ongestoord door voetbalgeweld kunnen vallen.

'F.C. De Kampioenen', om 19.45 uur op VRT 1.

