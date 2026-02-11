'Zembla' focust donderdag op verslavende pijnstillers
Eén op de vier Nederlanders heeft chronische pijn. Veel van hen gebruiken zeer verslavende pijnstillers, zoals oxycodon en fentanyl, om de klachten enigszins te dempen.
Maar opvallend genoeg leidt dat juist tot meer pijn, en ze raken verslaafd. De behandeling van pijn is buitengewoon complex. Wat voor de ene patiënt werkt, slaat bij de ander totaal niet aan. Gerenommeerde pijnspecialisten vertellen openhartig over het gevoel van machteloosheid als ze weer een wanhopige patiënt tegenover zich hebben. Vrijwel alle experts waarschuwen voor de verwoestende gevolgen van langdurig opiatengebruik.
'Zembla', donderdag 12 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/zembla
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Van advocatenkoppel tot vader en dochter: dit zijn de 10 advocaten in het nieuwe seizoen van 'Justice For All'
- 'NPO Cultuur' met Rachel Pouwer wegens succes verlengd
- Nadia Moussaid naar bezette Palestijnse gebieden voor NTR-documentaire 'Gevangen in Palestina'
- 'Brief aan de Paus': Drie jaar na 'Godvergeten' maken overlevers van kerkelijk misbruik de balans op
- 'Gene Paniek!': Philippe Geubels helpt als angstcoach Vlamingen omgaan met hun angsten
- 'Zembla' focust donderdag op verslavende pijnstillers
- Hoe makkelijk geraak je in België aan een vuurwapen? 'Kan je gewoon ophalen bij een postpunt'
- Stilte van klusser Nick is te snijden in 'Help, Mijn Man is Klusser'
- Maandag in 'Opsporing Verzocht': Wat gebeurde er met Jerzy in Schiedam?
- Man wordt veroordeeld voor rijden onder invloed in Dendermonde, maar ontkent in 'De Rechtbank'
- WK-wedstrijd Oranje live op groot scherm tijdens pre-show Qmusic Foute Party - The Big One
- NPO Klassiek verdubbelt 'Filmmuziek Toplijst': grootste editie ooit met 400 scores
- Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Katwijk aan Zee
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
Kijktip van de dag
Niels ontvangt Imane Boudadi, Wannes Lacroix, Aaron Blommaert, Petra De Sutter en Daphne Agten. Voor Aaron is de song 'Ben' van Michael Jackson voor eeuwig verbonden met de dag waarop hun trouwe viervoeter Ben stierf. En het Gentse collectief Lézard zet de studio op zijn kop met het geweldige Rock Lobster' van The B-52’s. Komen ook: Judith, Alice Mae, Natalia en Portland. Niels zingt 'Visiting Hours' van Ed Sheeran voor Jolien uit het publiek.
'Ik Vraag Het Aan', om 20.50 uur op VRT 1.