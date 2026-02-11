'Zembla' focust donderdag op verslavende pijnstillers

Eén op de vier Nederlanders heeft chronische pijn. Veel van hen gebruiken zeer verslavende pijnstillers, zoals oxycodon en fentanyl, om de klachten enigszins te dempen.

Maar opvallend genoeg leidt dat juist tot meer pijn, en ze raken verslaafd. De behandeling van pijn is buitengewoon complex. Wat voor de ene patiënt werkt, slaat bij de ander totaal niet aan. Gerenommeerde pijnspecialisten vertellen openhartig over het gevoel van machteloosheid als ze weer een wanhopige patiënt tegenover zich hebben. Vrijwel alle experts waarschuwen voor de verwoestende gevolgen van langdurig opiatengebruik.

