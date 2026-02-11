'JAMES & co' stuurt Hanne undercover naar het optreden van de K3 Originals als mogelijke vervangster voor Karen
Mooie liedjes duren levenslang: nieuw seizoen van 'Ik Vraag Het Aan' met Niels Destadsbader
Kijkcijfers: 6, 7 en 8 februari 2026

'Zembla' focust donderdag op verslavende pijnstillers

woensdag 11 februari 2026
Foto: © BNNVARA 2024

Eén op de vier Nederlanders heeft chronische pijn. Veel van hen gebruiken zeer verslavende pijnstillers, zoals oxycodon en fentanyl, om de klachten enigszins te dempen.

Maar opvallend genoeg leidt dat juist tot meer pijn, en ze raken verslaafd. De behandeling van pijn is buitengewoon complex. Wat voor de ene patiënt werkt, slaat bij de ander totaal niet aan. Gerenommeerde pijnspecialisten vertellen openhartig over het gevoel van machteloosheid als ze weer een wanhopige patiënt tegenover zich hebben. Vrijwel alle experts waarschuwen voor de verwoestende gevolgen van langdurig opiatengebruik.


'Zembla', donderdag 12 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.



Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/zembla
Kijktip van de dag

'Ik Vraag Het Aan' (VRT 1)

Niels ontvangt Imane Boudadi, Wannes Lacroix, Aaron Blommaert, Petra De Sutter en Daphne Agten. Voor Aaron is de song 'Ben' van Michael Jackson voor eeuwig verbonden met de dag waarop hun trouwe viervoeter Ben stierf. En het Gentse collectief Lézard zet de studio op zijn kop met het geweldige Rock Lobster' van The B-52’s. Komen ook: Judith, Alice Mae, Natalia en Portland. Niels zingt 'Visiting Hours' van Ed Sheeran voor Jolien uit het publiek.

'Ik Vraag Het Aan', om 20.50 uur op VRT 1.

