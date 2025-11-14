Zaterdag behandelt 'Kassa' deze onderwerpen
vrijdag 14 november 2025
In aanloop naar de verkiezingen roeptoeterden tal van lijsttrekkers dat de zorg te duur is, dat we moeten bezuinigen en dat pakketten worden bevroren.
Hoe zien de plannen eruit? En wat betekent dat voor de gewone Nederlander? Verder duiken we in de wondere wereld van de wimperserums. Deze worden namelijk veelvuldig aangeprezen, alleen heeft niemand het over de risico’s op blijvende bijwerkingen.
'Kassa', zaterdag 15 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
