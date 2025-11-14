Zaterdag behandelt 'Kassa' deze onderwerpen

Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 november 2025
vrijdag 14 november 2025
Foto: BNNVARA

In aanloop naar de verkiezingen roeptoeterden tal van lijsttrekkers dat de zorg te duur is, dat we moeten bezuinigen en dat pakketten worden bevroren.

Hoe zien de plannen eruit? En wat betekent dat voor de gewone Nederlander? Verder duiken we in de wondere wereld van de wimperserums. Deze worden namelijk veelvuldig aangeprezen, alleen heeft niemand het over de risico’s op blijvende bijwerkingen.


'Kassa', zaterdag 15 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


logo vtm logo

Het team van 118 bestrijdt een noodsituatie wanneer een vrachtwagen met miljoenen bijen crasht op de straten van Los Angeles, waardoor een zwerm loskomt.

'9-1-1', om 22.30 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 14:55
    Dierendokters 24/7
    06:00
    In bed met Olly
  • 13:25
    Sporza: WK Voetbal U-17 2025
    01:30
    Nachtlus
  • 15:10
    Sarah zingt
    05:00
    Geen uitzending
  • 14:20
    Wittekerke
    00:55
    NYPD Blue
  • 14:35
    Blind Getrouwd UK
    23:00
    3 Days to Kill
  • 15:00
    The Da Vinci Code
    01:20
    The Big Bang Theory
  • 14:20
    Xena: Warrior Princess
    01:00
    Geen uitzending
  • 14:30
    Christmas on Cherry Lane
    23:50
    Country Christmas Album
  • 14:55
    Geen uitzending
    01:25
    SOS Piet
  • 15:10
    De Tafel van Tine
    01:05
    De Zussen Coorevits
  • 15:10
    Fire Country
    01:40
    Neighbours: A New Chapter
  • 14:20
    Hawaii Five-0
    02:00
    Cobra Kai
  • 14:40
    Chateau Meiland
    01:45
    Embarrassing Bodies
  • 15:05
    Buried in the Backyard
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 15:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:06
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 14:40
    De Sterrenkaart
    01:10
    Veldvers
  • 14:55
    Hope Street
    01:40
    Douglas is Cancelled
  • 15:00
    Below Deck Sailing Yacht
    01:00
    Hudson & Rex
  • 15:00
    NOS Journaal
    01:15
    EenVandaag
  • 14:50
    Blokhuis extra
    01:35
    Café Kockelmann
  • 15:00
    Peter Pan
    01:05
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen