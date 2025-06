Welke voorwerpen taxeert 'Tussen Kunst en Kitsch' op zondag?

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

In Singer Laren wordt een ivoren beeld van Maria getaxeerd. Bij dit soort voorwerpen hoort een Europees Cites test. Uit welk jaar komt dit beeld? Qua decoratie komt de Delfts blauwe schotel die Robert Aronson in Kasteel Wijchen taxeert dicht bij het oorspronkelijke Chinese porselein. Hoeveel is de schotel waard? In Kunstmuseum Den Haag bekijkt Paul van Rosmalen een tekening van Woody van Amen, in Jopie Huisman Museum komt een zilveren olie- en azijnstel voorbij en in Museum Kranenburgh een broche.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 8 juni om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 1.