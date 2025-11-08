'Vroege Vogels' (TV) bezoekt zondag het buurtschap Cottessen

Dapper Schaapje overwint haar angst op het podium van 'The Masked Singer'
zaterdag 8 november 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

In het zuiden van het Limburgse heuvellandschap, tegen de Belgische grens, ligt buurtschap Cottessen. Oude boerenvelden met heggetjes en fruitbomen vormen het natuurgebied.

Hier houdt de verborgen wilde kat zich op en zoeken dassen naar eten. Natuurfilmer Stijn ziet hoe de zeldzame hazelmuis als een soort aapje door deze heggen klautert. Langs een goed verstopte beek stuiten we op een steenvlieg die uitgestorven werd gewaand. Verderop kijken we hoe de zalm en forel de snelstromende Geul gebruiken. En Menno Bentveld helpt met het oogsten van appels in de historische boomgaard die ’s avonds in de vlaai belanden.


'Vroege Vogels', zondag 9 november om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zondag 9 november 2025 om 19u25  »
NPO 2
In het Limburgse Cottessen liggen oude boerenvelden met heggen en fruitbomen. Dit landschap is perfect voor de zeldzame wilde kat en de hazelmuis. Ook zien we hoe de zalm en forel de Geul gebruiken.
Zaterdag 15 november 2025 om 08u00  »
NPO 2
Zondag 16 november 2025 om 19u25  »

NPO 2
Zondag 16 november 2025 om 19u25  »
NPO 2
Het is volop najaar aan de Zuidkust van Schouwen. Tussen de rode zeekraal scharrelen duizenden vogels hun maaltje bijeen. Onderwater zien we sepia's, felgekleurde zeenaaktslakken en een zeepaardje.

