'Vroege Vogels' (TV) bezoekt zondag het buurtschap Cottessen

In het zuiden van het Limburgse heuvellandschap, tegen de Belgische grens, ligt buurtschap Cottessen. Oude boerenvelden met heggetjes en fruitbomen vormen het natuurgebied.

Hier houdt de verborgen wilde kat zich op en zoeken dassen naar eten. Natuurfilmer Stijn ziet hoe de zeldzame hazelmuis als een soort aapje door deze heggen klautert. Langs een goed verstopte beek stuiten we op een steenvlieg die uitgestorven werd gewaand. Verderop kijken we hoe de zalm en forel de snelstromende Geul gebruiken. En Menno Bentveld helpt met het oogsten van appels in de historische boomgaard die ’s avonds in de vlaai belanden.

'Vroege Vogels', zondag 9 november om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.