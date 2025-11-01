'Vroege Vogels' (TV) bezoekt zondag de Mooker Stuwwal

Hoog boven de Maas vormt de Mooker Stuwwal al eeuwen een strategisch punt voor mens en voor dier. Van de Spaanse troepen tijdens de Slag op de Mookerheide tot de trekvogels die de wal volgen.

Net als die trekvogels vliegt Menno Bentveld in een zweefvliegtuig langs de Mooker Stuwwal en ziet een mozaïek van bossen, heidevelden en vennen. De droge flanken zijn het perfecte leefgebied voor de zeldzame zadelsprinkhaan. Onderaan de stuwwal is het juist nat en vind je veel bijzondere moerasplanten zoals de galigaan. We zien hier hoe nieuwe natuur aangelegd wordt, van afgraven en inrichten tot de zeldzame planten die hier terugkeren.

'Vroege Vogels', zondag 2 november om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.