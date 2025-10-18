'Vroege Vogels' filmt op een militair oefenterrein

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zaterdag 18 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

De spanning loopt op in Artillerie Schietkamp 't Harde. We mogen bij hoge uitzondering filmen op dit militaire oefenterrein. Vlak voor de mortieren inslaan staat het team oog in oog met maar liefst vijf wolven.

Op dit grootste aaneengesloten heideterrein van Nederland mogen normaal alleen militairen komen. Van die rust profiteert de visarend, die dit droge gebied heeft ontdekt als broedgebied – een unicum. We gaan op zoek naar de kleine wrattenbijter, een sprinkhaan die in ons land alleen hier nog voorkomt. En we zien hoe planten als grondster en riempjes profiteren van de zware tanks.


'Vroege Vogels', zondag 19 oktober om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zondag 19 oktober 2025 om 19u20  »
NPO 2
Zoektocht naar de mooiste beelden en bijzondere verhalen uit de Nederlandse natuur.
Zaterdag 25 oktober 2025 om 08u00  »
NPO 2
Zoektocht naar de mooiste beelden en bijzondere verhalen uit de Nederlandse natuur.
Zondag 26 oktober 2025 om 19u25  »
NPO 2
Net naast de Biesbosch ligt het Land van Altena. Behalve oude forten vind je hier ook eeuwenoude natuur. Grote en kleine modderkruipers, zilverreigers maar ook zeggekorfslakken voelen zich hier thuis.

Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
