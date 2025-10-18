'Vroege Vogels' filmt op een militair oefenterrein

De spanning loopt op in Artillerie Schietkamp 't Harde. We mogen bij hoge uitzondering filmen op dit militaire oefenterrein. Vlak voor de mortieren inslaan staat het team oog in oog met maar liefst vijf wolven.

Op dit grootste aaneengesloten heideterrein van Nederland mogen normaal alleen militairen komen. Van die rust profiteert de visarend, die dit droge gebied heeft ontdekt als broedgebied – een unicum. We gaan op zoek naar de kleine wrattenbijter, een sprinkhaan die in ons land alleen hier nog voorkomt. En we zien hoe planten als grondster en riempjes profiteren van de zware tanks.

'Vroege Vogels', zondag 19 oktober om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.