Vrijdag in 'Meldpunt': honderden Nederlanders jaarlijks opgelicht door online datingfraude

Honderden Nederlanders worden jaarlijks opgelicht als ze online op zoek gaan naar een geliefde. Het is een complexe en langdurige vorm van internetoplichting, waarbij criminelen psychologische manipulatie gebruiken om slachtoffers veel geld af te troggelen.

Naast de financiële gevolgen is er ook veel emotionele schade. Wie zijn deze oplichters en hoe gaan ze te werk?

Als Maartje Olislagers na een heftige ziekte en het verbreken van haar relatie op wereldreis gaat, bericht ze daarover op Instagram. Al snel wordt ze benaderd door de Amerikaanse Mark Hutchinson, een handelaar in cryptovaluta. Maartje wordt emotioneel ingepalmd. En als Mark haar na maanden van manipulatie overhaalt om 25.000 euro te investeren, raakt ze haar geld kwijt. Ze is het slachtoffer van ‘pig butchering’, een combinatie van datingfraude en beleggingsfraude.

'Ik wilde het niet geloven, ik voelde me echt dom', vertelt Olislagers. Dat de psychische schade na online datingfraude groot is, beaamt Marlon van Dalen. Ze wordt opgelicht door de Amerikaanse Tom, die ze ontmoet op datingsite Lexa. Tom palmt haar maandenlang in met rozen, wijn, bonbons en stuurt zelfs een ring op. Als de dochter van Tom geld nodig heeft, schiet zij dat voor. Als Tom daarna zelf om geld vraagt, tuint ze daarin. In totaal raakt ze 40.000 euro kwijt. Naast de financiële schade is vooral haar vertrouwen beschaamd. Van Dalen: 'Vanaf de bank thuis denken mensen dat ze dit zelf nooit zouden doen, maar daar wil ik ze voor waarschuwen. Het kan iedereen gebeuren.'

Hoe gaan de oplichters te werk en hoe kom je de mentale en financiële klap weer te boven? In de studio van 'Meldpunt' praat Elles de Bruin hierover met Pauline van Brakel van Geldfit en YouTuber Emre Sanli, beter bekend als Morrog. Online ontmaskert hij de oplichters, bijvoorbeeld van datingfraude.

'Meldpunt', vrijdag 11 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.