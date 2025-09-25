Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': het verzet van CDA tegen euthanasie bij voltooid leven

Het CDA blijft zich verzetten tegen een versoepeling van de euthanasieregels. Ouderen van boven de 75 jaar, die hun leven voltooid vinden en voor hun fysieke en geestelijke aftakeling euthanasie willen, hoeven niet te rekenen op het CDA. Lijsttrekker Henri Bontenbal legt uit waarom niet.

Een pacemaker uit laten zetten of stoppen met eten en drinken: mensen die hun leven voltooid vinden, grijpen naar mensonterende methodes om tot een einde van hun leven te komen. Maar euthanasie in geval van een voltooid leven is niet toegestaan binnen de huidige wetgeving. Het CDA is tegen het wetsvoorstel om dit wel mogelijk te maken. Dit terwijl driekwart van de achterban vóór euthanasie bij een voltooid leven is, blijkt uit een onderzoek onder de leden van het MAX Opinie Panel. In 'Meldpunt Actueel' legt Henri Bontenbal uit waarom het CDA tegen is.

Verder aandacht voor de plannen van het CDA voor de verplichte maatschappelijke- of militaire dienstplicht voor jongeren. Iedere jongere moet zijn of haar steentje bijdragen, is het idee. Maar zitten jongeren en Defensie zelf hier wel op te wachten?

'Meldpunt Actueel', vrijdag 26 september om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.