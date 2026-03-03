'Vol gas door de modder': over de onzekere toekomst van motorcross in Nederland

Motorcross draait om modder, motoren en vrijheid. Maar in het dichtbevolkte Nederland komt juist die wereld steeds verder onder druk te staan. Terwijl Nederlandse rijders internationaal successen boeken, verdwijnen lokaal de banen, worden wedstrijden geschrapt en botsen liefhebbers op regels, omwonenden en veranderende tijden.

Geluidsoverlast, ruimtegebrek en nieuwe alternatieven zoals elektrische motoren zetten een historische crosscultuur op scherp. Wat blijft er straks over van de motorcross in Nederland?

In ‘Vol gas door de modder’ volgt regisseur Bas Voorwinde een hechte motorcrossgemeenschap op een kantelpunt. Aan de hand van liefhebbers, vernieuwers en veteranen ontvouwt zich een wereld waarin traditie en verandering botsen, en waarin loslaten soms onvermijdelijk lijkt. Kan een sport die zo diepgeworteld is in historie en identiteit zich aanpassen om te overleven? En kunnen oudgedienden loslaten wat hun zo dierbaar is?

De serie volgt onder meer de familie Verhorevoort, waar de liefde voor motorcross al generaties lang wordt doorgegeven. Hun baan in Helmond is, vooral onder beginnende motorcrossers, een geliefd circuit. In 2024 krijgen zij te horen dat de baan moet sluiten. Opa Tony zet alles op alles om te behouden wat hij in 42 jaar heeft opgebouwd. Ondertussen staat kleinzoon Seth onder druk om dit seizoen als coureur net zo goed te presteren als zijn vader ooit deed.

De crosswereld staat steeds vaker voor de vraag of elektrisch racen de redding is van de sport, of dat daarmee juist haar ziel verloren gaat. Johan is natuurliefhebber én crosser. Als een van de weinigen heeft hij een elektrische crossmotor, waar hij op 66-jarige leeftijd weer op gaat racen. Ook Kaylee staat symbool voor een nieuwe generatie. Ze werd in 2024 nationaal amateurkampioen bij de dames en heeft grote ambities, maar beweegt zich als vrouw in een door mannen gedomineerde sport waarin gelijke kansen niet vanzelfsprekend zijn. En dan is er Kees, beter bekend als Kees de Omroeper. Al meer dan veertig jaar is hij de vaste stem die schalt uit de luidsprekers op crosswedstrijden, met de microfoon in de ene hand en de rijderslijst in de andere. Na jaren langs de zijlijn, talloze wedstrijden en het gemis van thuis vraagt hij zich af of dit misschien toch het moment is om te stoppen.

‘Vol gas door de modder’ is een coproductie van BNNVARA en Kleine Storm Media.

'Vol gas door de modder', vanaf 4 maart iedere woensdag om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.