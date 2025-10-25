'Voege Vogels' (TV) bezoekt het Land van Altena

Net naast de Biesbosch ligt het Land van Altena. Behalve oude forten vind je hier ook eeuwenoude natuur. We gaan op zoek naar de zeggekorfslak aan de voet van Fort Altena.

We zien hoe nieuwe landbouwgebieden weer geschikt zijn gemaakt voor de patrijs door keverbanken, bloemvelden en heggen aan te leggen. Menno gaat in een waadpak het natste stukje van dit gebied in: het Pompveld. Riet en lisdodde zuiveren hier het water en de kleine en grote modderkruipers voelen zich er thuis. De nieuwe nevengeul bij de Groesplaat is met zijn kalme water en rijke visstand een hotspot voor zilverreigers, krakeenden en andere soorten.

'Vroege Vogels', zondag 26 oktober om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.