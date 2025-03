Verdachten ongeregeldheden Amsterdam in 'Opsporing Verzocht'

De politie en het OM zijn de afgelopen maanden zeer intensief bezig geweest om tienduizenden uren bewakingsmateriaal rond de ongeregeldheden op 6, 7 en 8 november 2024 in Amsterdam te analyseren.

Rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv was het toen zeer onrustig op straat in Amsterdam: er werden mensen ernstig mishandeld en opgejaagd. Er zijn al eerder verdachten getoond en berecht, maar de politie toont vanavond nog zo’n 20 verdachten in 'Opsporing Verzocht' die prioriteit hebben om gevonden te worden.

Verder aandacht voor een reeks van 17 incidenten die mogelijk te maken hebben met een financieel conflict in de vastgoed en bouwwereld. Het gaat om brandstichtingen, explosies en pogingen daartoe in Brabant, Rotterdam en Utrecht. In de uitzending meer uitleg over dit omvangrijke onderzoek.

Verder onder andere beelden van de overval op een optiek in Utrecht, een overval op een juwelier in Den Haag en meer over de arrestatie rond de moord op garagehouder Louis van Dam in Den Haag in 1992. Vormt een familiegeheim in de omgeving van de verdachte de sleutel tot het oplossen van deze coldcase?

'Opsporing Verzocht', dinsdag 11 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.