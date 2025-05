Van straling tot zaadolie: 'Pointer Checkt' pakt misinformatie aan met nieuw gezicht Benji Heerschop

Zijn fastfashion-kledingstukken van ZARA, Primark en H&M net zo giftig als die van Shein? Hoe zit het met de straling van elektronische apparaten zoals smartphones en earpods? En wat is er waar over de gezondheidsclaims rond collageensupplementen en zaadoliën?

In het nieuwe seizoen van 'Pointer Checkt' onderzoekt nieuwe presentator Benji Heerschop populaire beweringen die rondgaan op social media. De serie is vanaf vrijdag 23 mei om 16:00 uur te zien bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.



Op social media circuleren dagelijks talloze gezondheidsadviezen en lifestyle-claims. Maar hoe weet je wat klopt en wat niet? Pointer Checkt duikt in de feiten achter deze populaire adviezen en prikt misinformatie door.



In de laatste video van het vorige seizoen onthulde Pointer dat Shein-slippers 325 keer giftiger waren dan wettelijk is toegestaan. Veel bezorgde kijkers vroegen zich af hoe het zit met de fastfashion-kleding van andere merken, zoals ZARA, Primark en H&M. In de eerste video van het nieuwe seizoen checkt presentator Benji Heerschop hoeveel giftige stoffen deze kleding bevat. Daarnaast onderzoekt Pointer Checkt wat de werkelijke risico’s zijn van straling uit elektronische apparaten, en of collageen en zaadolie echt zo heilzaam of juist schadelijk zijn als vaak wordt beweerd.



Nieuwe presentator

Benji Heerschop (1997) is het nieuwe gezicht van Pointer Checkt. Hij begon zijn carrière in 2021 bij de KRO-NCRV Radioschool en werkte mee aan het NPO Radio 1-programma Fris. Sinds 2022 is hij te horen als presentator bij De Nacht Van KRO-NCRV. Benji Heerschop: "Desinformatie is overal, feiten zijn belangrijker dan ooit. Daarom ben ik enthousiast dat ik met Pointer Checkt kan bijdragen aan helderheid scheppen in de verwarring.”



Over 'Pointer Checkt'

Sinds 2022 maakt Pointer de factcheckvideo’s Pointer Checkt voor het YouTube-kanaal van NPO 3. In deze online serie onderzoekt Pointer welke beweringen op sociale media kloppen en laat jongeren zien hoe ze zelf kunnen achterhalen of een twijfelachtige claim waar is of niet. De serie werd genomineerd voor zowel een Tegel als een Best Social Award.



'Pointer Checkt' is vanaf vrijdag 23 mei wekelijks om 16:00 uur te zien bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3 en via NPO3.nl.