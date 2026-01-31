Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Deze bekende Vlamingen wagen zich aan de Atlantische Oceaan in het vierde seizoen 'Over de Oceaan'

Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network

zaterdag 31 januari 2026
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2026

Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve gewoon is. Of Gumball nu vecht tegen een kwaadaardig fastfoodimperium, het opneemt tegen een verliefde AI die achter zijn moeder aan zit, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek aantrekt.

'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'
Vanaf maandag 2 februari om 20.30 uur


Het weekend van de liefde
Zaterdag 14 februari - zondag 15 februari om 10.20 uur

Wil je eens een andere Valentijnsdag beleven? Cartoon Network is de perfecte plek. Bereid je voor om verliefd te worden op de verhalen van 'Gumball', de 'Teen Titans', Craig en zijn vrienden, Mordecai en Margaret, de grappige Looney Tunes, Clarence... en nog heel veel meer. Duik in een weekend vol liefde en plezier!

Vier Valentijn tijdens het weekend van 14 en 15 februari, vanaf 10.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Cartoon Network Classics
Zaterdag 7 februari - zondag 8 februari om 15.30 uur

Ontdek Cartoon Network Classics en bereid je voor op eindeloos plezier! Maak kennis met de dapperste hond in 'Courage the Cowardly Dog', ontdek de briljante uitvindingen in 'Dexter’s Laboratory', lach om de avonturen van 'Cow and Chicken' en doe mee met de actie in 'The Powerpuff Girls Classic'. 

Een volledig weekend vol klassiekers. Bekijk op zaterdag 7 en zondag 8 februari de beste klassiekers om 15.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.


Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Persbericht Cartoon Network/Media Tornado
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    00:35
    Journaallus
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    23:50
    90 minutes
  • 08:50
    Kleine dingen
    22:15
    Geen uitzending
  • 08:50
    Maya de Bij
    00:25
    Gooische Vrouwen
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 06:00
    Qmusic
    23:25
    Monster Hunter
  • 07:00
    Willy
    00:05
    60 Days In
  • 08:50
    Geen uitzending
    00:15
    Buffy the Vampire Slayer
  • 06:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    00:15
    De Tafel van Gert
  • 08:35
    New Girl
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:30
    Family Matters
    00:20
    Bar Rescue
  • 08:45
    De Gezonde Goesting
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 08:45
    Cold Case
    00:15
    Family Law
  • 04:09
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:46
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    00:05
    Guten Appetit
  • 08:05
    Midsomer Murders
    00:40
    Marie Antoinette
  • 08:35
    Below Deck
    00:20
    The Resident
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    00:40
    Pauw & De Wit
  • 08:35
    MAX Geheugentrainer
    00:50
    Nieuwsuur
  • 08:50
    Koekiemonsters eetkar
    00:20
    Nog Eén Keer Fit