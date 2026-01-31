Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network

Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve gewoon is. Of Gumball nu vecht tegen een kwaadaardig fastfoodimperium, het opneemt tegen een verliefde AI die achter zijn moeder aan zit, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek aantrekt.

'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'

Vanaf maandag 2 februari om 20.30 uur

Het weekend van de liefde

Zaterdag 14 februari - zondag 15 februari om 10.20 uur

Wil je eens een andere Valentijnsdag beleven? Cartoon Network is de perfecte plek. Bereid je voor om verliefd te worden op de verhalen van 'Gumball', de 'Teen Titans', Craig en zijn vrienden, Mordecai en Margaret, de grappige Looney Tunes, Clarence... en nog heel veel meer. Duik in een weekend vol liefde en plezier!

Vier Valentijn tijdens het weekend van 14 en 15 februari, vanaf 10.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Cartoon Network Classics

Zaterdag 7 februari - zondag 8 februari om 15.30 uur

Ontdek Cartoon Network Classics en bereid je voor op eindeloos plezier! Maak kennis met de dapperste hond in 'Courage the Cowardly Dog', ontdek de briljante uitvindingen in 'Dexter’s Laboratory', lach om de avonturen van 'Cow and Chicken' en doe mee met de actie in 'The Powerpuff Girls Classic'.

Een volledig weekend vol klassiekers. Bekijk op zaterdag 7 en zondag 8 februari de beste klassiekers om 15.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.