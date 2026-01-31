Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network
Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve gewoon is. Of Gumball nu vecht tegen een kwaadaardig fastfoodimperium, het opneemt tegen een verliefde AI die achter zijn moeder aan zit, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek aantrekt.
'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'
Vanaf maandag 2 februari om 20.30 uur
Het weekend van de liefde
Zaterdag 14 februari - zondag 15 februari om 10.20 uur
Wil je eens een andere Valentijnsdag beleven? Cartoon Network is de perfecte plek. Bereid je voor om verliefd te worden op de verhalen van 'Gumball', de 'Teen Titans', Craig en zijn vrienden, Mordecai en Margaret, de grappige Looney Tunes, Clarence... en nog heel veel meer. Duik in een weekend vol liefde en plezier!
Vier Valentijn tijdens het weekend van 14 en 15 februari, vanaf 10.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.
Cartoon Network Classics
Zaterdag 7 februari - zondag 8 februari om 15.30 uur
Ontdek Cartoon Network Classics en bereid je voor op eindeloos plezier! Maak kennis met de dapperste hond in 'Courage the Cowardly Dog', ontdek de briljante uitvindingen in 'Dexter’s Laboratory', lach om de avonturen van 'Cow and Chicken' en doe mee met de actie in 'The Powerpuff Girls Classic'.
Een volledig weekend vol klassiekers. Bekijk op zaterdag 7 en zondag 8 februari de beste klassiekers om 15.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network NL
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.