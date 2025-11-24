'Tijd voor MAX' viert vijftig jaar onafhankelijkheid Suriname

'Tijd voor MAX' staat uitgebreid stil bij de vijftigjarige onafhankelijkheid van Suriname met persoonlijke verhalen van onder anderen Rayen Panday, GerdaLentenHavertong en Bodil de la Parra.

In de keuken worden Surinaamse gerechten gemaakt door drie zussen, Jeffrey Spalburg en Michael Varekamp treden op.

Suriname is een smeltkroes van culturen, wat terug te zien is in de diverse achtergronden van de gasten bij 'Tijd voor MAX'. Actrice, zangeres, verhalenvertelster en presentatrice GerdaLentenHavertong en Rayen Panday zijn te gast. De ouders van cabaretier Rayen Panday zijn vanuit Paramaribo naar Nederland verhuisd. GerdaLentenHavertong keerde in het jaar van de onafhankelijkheid vanuit Nederland terug naar Suriname, om het land mee te helpen opbouwen.

Bodil de la Parra is de dochter van wijlen de Surinaams - Nederlandse filmregisseur Pim de la Parra. Samen met Jeffrey Spalburg schreef zij een boek waarin tien Surinaams-Nederlandse schrijver reflecteren op vijftig jaar onafhankelijkheid van Suriname. En uiteraard wordt er Surinaams gekookt: de zussen Moreen, Aretha en Martha Waal van SuriMam staan in de keuken.

'Tijd voor MAX', dinsdag 25 november om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.