'Tijd voor MAX' over de impact van wensvervullingen

dinsdag 9 december 2025
Foto: © Janita Sassen - Omroep MAX 2022

'Tijd voor MAX' staat binnenkort in het teken van wensvervullingen voor kinderen met een ernstige en soms zelfs levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een liefste wens kan deze kinderen de kracht en veerkracht geven die zij nodig hebben om hun intensieve ziekteproces te doorstaan.

Te gast zijn onder anderen presentator Sjoerd van Ramshorst en Karina Tiekstra van Make-A-Wish Nederland. En er is een bijzonder optreden van de elfjarige Fay, die dankzij het vervullen van haar liefste wens een passie voor het zingen heeft ontdekt.


Sjoerd van Ramshorst is al jaren ambassadeur van Make-A-Wish. In 'Tijd voor MAX' vertelt hij over het magische effect van een wensvervulling tijdens het ziekteproces van een kind. Elke dag horen gemiddeld vier families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Voor al deze kinderen wil Make-A-Wish Nederland hun liefste wens vervullen. Het hele proces eromheen geeft kinderen en hun omgeving kracht, hoop en vertrouwen voor de toekomst. Jaarlijks worden ruim 660 wensen vervuld.

Wensvervulling Tess (13)
De dertienjarige Tess heeft na een jaar vol operaties, revalidatie en onzekerheden eindelijk iets om naar uit te kijken: haar eigen wensvervulling. Ondanks twee goedaardige tumoren en een aangezichtsverlamming blijft Tess een sociaal, zorgzaam en positief meisje. Haar grootste droom is om patissier te worden en daarom mag ze samen met een banketbakker een grote feesttaart maken voor haar familie en vrienden. 

Passie ontdekt door wensdag
In de studio een bijzonder optreden van Fay (11 jaar). Ze heeft een darmaandoening en krijgt sondevoeding. Door Make-A-Wish ontdekte zij haar passie: zingen. 'Het is niet zomaar een dagje uit, het is een heel intens en liefdevol traject waar je als gezin zoveel vreugde uithaalt', vertelt moeder Sanne. 'Het heeft een duurzaam effect, want het geeft haar kracht. Nu, anderhalf jaar later, werkt het nóg door.'

Over Make-A-Wish 
Make-A-Wish laat de liefste wens uitkomen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar. Deze kinderen hebben een ernstige of soms levensbedreigende ziekte en kunnen alle veerkracht en vertrouwen gebruiken. Een bijzonder traject, waar Make-A-Wish Nederland - waaronder ook een grote groep vrijwilligers - maanden mee bezig is. Met impact vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. De positieve energie van het toeleven naar de wens, de vervulling zelf en het nagenieten helpt kinderen en hun omgeving om met de ziekte om te gaan.

'Tijd voor MAX', woensdag 10 december om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.


