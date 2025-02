'Tijd voor MAX' in het teken van twintig jaar 'Boer zoekt Vrouw'

'Tijd voor MAX' staat woensdag 26 februari helemaal in het teken van twintig jaar 'Boer zoekt Vrouw'. Martine van Os en Sybrand Niessen blikken met Yvon Jaspers en een aantal oud-deelnemers terug op het populaire programma van KRO-NCRV en ze kijken vooruit naar het nieuwe seizoen dat binnenkort van start gaat.

Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen Yvon Jaspers en onder anderen oud-deelnemers Steffi & Roel, Hans & Annette, Janine & Sander, Bertie en Annemiek in de studio. Ze blikken terug op de mooiste, meest ontroerende en grappigste momenten uit dé zoektocht naar liefde op het platteland. Hoe kijken zij terug op hun Boer zoekt vrouw-avontuur? En natuurlijk: hoe gaat het nu met de liefde?

Ondertussen wordt er in de keuken iets lekkers bereid, helemaal in stijl. Ook wordt alvast vooruitgekeken naar het gloednieuwe seizoen, dat binnenkort van start gaat. Wat kunnen we verwachten? Yvon Jaspers geeft een voorproefje.

'Tijd voor MAX', woensdag 26 februari om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.