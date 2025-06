Terug naar de zusterflats in 'Andere Tijden'

In de jaren '60 kampte Nederland met een groot tekort aan verpleegkundigen. Om het beroep aantrekkelijker te maken, werden bij veel ziekenhuizen speciale zusterflats gebouwd. De Tortelduif of De Hunkerbunker werden ze ook wel genoemd.

Deze wooncomplexen boden jonge vrouwen een beschermde omgeving tijdens hun verpleegstersopleiding. Terwijl generatiegenoten in die jaren de vrijheid vierden, werkten deze vrouwen 45 uur per week. De verantwoordelijkheid was groot en zowel fysiek als mentaal een uitdaging. Hoe heeft deze periode hen gevormd?

In 1965 opende het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid een zusterflat, waar tot begin jaren ’90 honderden verpleegkundigen in opleiding woonden. Presentator Astrid Sy blikt samen met oud-verpleegkundigen terug op deze periode en bezoekt de flat met verpleegkundige Jeanette. Zij begon ruim vijftien jaar later dan de eerste Ikazia-zusters en zag het ziekenhuis veranderen: technologie nam toe, de witte kapjes verdwenen, en de jurk maakte plaats voor het broekpak. Ook het langdurige herstel van patiënten in het ziekenhuis is verleden tijd, waardoor het contact met hen veranderde. Maar wat bleef? De liefde voor het vak. Oud-verpleegkundige Cokkie de Geus: 'Ik heb het altijd een prachtig vak gevonden. Wat is er mooier dan voor iemand te zorgen die het moeilijk heeft?'

'Andere Tijden' is hét geschiedenisprogramma met onderwerpen uit de recente geschiedenis. Voor deze onderwerpen zoeken we naar een relatie met de actualiteit, naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, naar nieuwe feiten en naar nooit eerder in Nederland vertoonde beelden.

'Andere Tijden: De Zusterflat' is dinsdag 10 juni te zien bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur.