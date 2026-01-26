Super Switch: de allesbeslissende UEFA Champions League-ontknoping bij Ziggo Sport

Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
maandag 26 januari 2026

Op woensdag 28 januari om 21.00 uur barst bij Ziggo Sport de Super Switch los: de meest spectaculaire UEFA Champions League voetbalavond van het seizoen.

Op deze avond worden de laatste en allesbepalende 18 wedstrijden in de League Phase van de UEFA Champions League gelijktijdig gespeeld én uitgezonden in een speciale uitzending: de Ziggo Sport Super Switch.


Super Switch
Tijdens de Super Switch biedt Ziggo Sport de kans om alle Champions League-wedstrijden tegelijk te beleven en volgen fans maar liefst 18 duels tegelijkertijd, waarbij van het ene hoogtepunt naar het andere geschakeld wordt. Ieder doelpunt kan de virtuele eindstand van de League Phase veranderen en is bepalend voor welke club doorgaat in het belangrijkste Europese toernooi. PSV en Ajax vertegenwoordigen Nederland en maken beide nog kans op een vervolg in de tussenronde van de Champions League.

Het is nog ongemeen spannend of de Nederlandse clubs bij de bovenste 24 eindigen, wat een plek in de volgende ronde betekent. Ajax (plek 32, 6 punten) moet winnen om kans te houden, maar is ook dan afhankelijk van de wedstrijden op andere velden. Bij winst is PSV (plek 22, 8 punten) zeker van de volgende ronde. En bij een minder resultaat wordt het ook rekenen in Eindhoven.

Vóór de aftrap zendt Ziggo Sport een voorbeschouwing uit waarin Sam van Royen met Danny Blind en Alex Pastoor vooruitkijkt naar de verschillende duels. Vanaf 21.00 uur schakelt commentator John van Vliet razendsnel met de commentatoren van de wedstrijden en hij zorgt ervoor dat de kijker op de hoogte blijft van de virtuele stand. Alleen Arsenal en Bayern München zijn nu al zeker van een plek bij de eerste 8, waarmee zij de tussenronde mogen overslaan. De uitzending van de Super Switch start om 20.00 uur op Ziggo Sport 4 en is enkel voor kijkers met een Ziggo Sport Totaal-pakket te zien.

PSV - Bayern München
Wie de volledige wedstrijd van PSV tegen Bayern München wil zien, kan terecht op het eerste kanaal van Ziggo Sport. Vanaf 20.00 uur start de voorbeschouwing op de thuiswedstrijd vanuit het Philips Stadion in Eindhoven met Wytse van der Goot, Youri Mulder en Boudewijn Zenden.

Ajax - Olympiakos
Op Ziggo Sport 2 is vanaf 20.00 uur de voorbeschouwing op de thuiswedstrijd van Ajax tegen het Griekse Olympiakos Piraeus te zien. Vanuit de Johan Cruijff ArenA beschouwt Hélène Hendriks de wedstrijd voor met Khalid Boulahrouz en Wim Kieft.

Waar te zien?
Het is de tweede keer dat er in de UEFA Champions League 18 wedstrijden tegelijkertijd worden gespeeld. Ziggo Sport heeft voor deze gelegenheid een speciale promo video ontwikkeld waarbij Wytse van der Goot, onlangs door meer dan 16 duizend VI-lezers verkozen tot beste tv-voetbalcommentator van Nederland, letterlijk van de ene wedstrijd naar de andere loopt voor een selfie met bekende voetbalsterren in de UEFA Champions League. De promo video is deels met AI gegenereerd.


Super Switch: Ziggo Sport 4
PSV - Bayern München: Ziggo Sport, Ziggo Sport Free
Ajax - Olympiakos: Ziggo Sport 2, Ziggo (kanaal 400), Ziggo Sport Free


Persbericht Ziggo Sport
https://www.ziggosport.nl/
