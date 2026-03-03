Strijd om dorpsbehoud in nieuwe BNNVARA documentaire: 'Knokke in Cadzand'

In het Zeeuwse kustdorpje Cadzand zorgt toerisme het hele jaar door voor werk en levendigheid. Maar de andere kant van de medaille is minder mooi; huizen worden gesloopt om plaats te maken voor torenflats en wat er nog staat wordt met hoge winsten verkocht aan toeristen.

Jonge starters maken geen enkele kans op de overspannen lokale woningmarkt en moeten hun dorp noodgedwongen verlaten. Met het verdwijnen van de vaste bewoners loopt de samenleving vast; verenigingen krimpen, voorzieningen staan onder druk en de vrijwillige brandweer komt vrijwilligers tekort om te blijven bestaan. Projectontwikkelaars, dagjesmensen, gefortuneerde bezitters van vakantiehuizen en stijgende prijzen veranderen het dorp ingrijpend. Economische groei botst met sociale samenhang en natuur. Hoe vecht je als bewoner van een Zeeuws kustplaatsje tegen het grote geld wanneer je dorp wordt overspoeld door toeristen en witte gevels met rode daken de natuurgebieden gaan domineren?

De documentaire volgt de bewoners van Cadzand die de veranderingen van dichtbij meemaken. Zoals makelaar Wim, hij was destijds van mening dat de badplaats Cadzand aan vernieuwing toe was, maar wat er nu allemaal wordt gebouwd gaat zelfs hem te ver. Hoewel zijn blik optimistisch is, ziet ook hij dat er grenzen bewaakt moeten worden. We zien Nicole en Willy, zij zijn al tientallen jaren trotse bezitters van een vakantiewoning in het dorp. Samen met hun zoon Bram kijken ze naar de toekomst, kan het huis in de familie blijven nu de kosten voor het onderhoud torenhoog worden? Maar vooral de lokale brandweer voelt de gevolgen van het grote geld als geen ander. Brandweerman Maarten, geboren en getogen in Cadzand, werkte 25 jaar geleden nog met zestien vrijwilligers, nu moet hij het doen met een schamele vijf man en dat is te weinig om een wagen te laten uitrukken. Hoe houd je een kazerne draaiende als het dorp leegloopt? En wat zegt dat over de staat van de gemeenschap?

De ‘NPO Doc: Knokke in Cadzand’ is een coproductie van BNNVARA en D2D Media en gefinancierd met steun van het CoBO fonds.

'NPO Doc: Knokke in Cadzand', woensdag 4 maart om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.