Strijd om dorpsbehoud in nieuwe BNNVARA documentaire: 'Knokke in Cadzand'
In het Zeeuwse kustdorpje Cadzand zorgt toerisme het hele jaar door voor werk en levendigheid. Maar de andere kant van de medaille is minder mooi; huizen worden gesloopt om plaats te maken voor torenflats en wat er nog staat wordt met hoge winsten verkocht aan toeristen.
Jonge starters maken geen enkele kans op de overspannen lokale woningmarkt en moeten hun dorp noodgedwongen verlaten. Met het verdwijnen van de vaste bewoners loopt de samenleving vast; verenigingen krimpen, voorzieningen staan onder druk en de vrijwillige brandweer komt vrijwilligers tekort om te blijven bestaan. Projectontwikkelaars, dagjesmensen, gefortuneerde bezitters van vakantiehuizen en stijgende prijzen veranderen het dorp ingrijpend. Economische groei botst met sociale samenhang en natuur. Hoe vecht je als bewoner van een Zeeuws kustplaatsje tegen het grote geld wanneer je dorp wordt overspoeld door toeristen en witte gevels met rode daken de natuurgebieden gaan domineren?
De documentaire volgt de bewoners van Cadzand die de veranderingen van dichtbij meemaken. Zoals makelaar Wim, hij was destijds van mening dat de badplaats Cadzand aan vernieuwing toe was, maar wat er nu allemaal wordt gebouwd gaat zelfs hem te ver. Hoewel zijn blik optimistisch is, ziet ook hij dat er grenzen bewaakt moeten worden. We zien Nicole en Willy, zij zijn al tientallen jaren trotse bezitters van een vakantiewoning in het dorp. Samen met hun zoon Bram kijken ze naar de toekomst, kan het huis in de familie blijven nu de kosten voor het onderhoud torenhoog worden? Maar vooral de lokale brandweer voelt de gevolgen van het grote geld als geen ander. Brandweerman Maarten, geboren en getogen in Cadzand, werkte 25 jaar geleden nog met zestien vrijwilligers, nu moet hij het doen met een schamele vijf man en dat is te weinig om een wagen te laten uitrukken. Hoe houd je een kazerne draaiende als het dorp leegloopt? En wat zegt dat over de staat van de gemeenschap?
De ‘NPO Doc: Knokke in Cadzand’ is een coproductie van BNNVARA en D2D Media en gefinancierd met steun van het CoBO fonds.
'NPO Doc: Knokke in Cadzand', woensdag 4 maart om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- De gele box gaat open: mysterie én mindgames in eerste aflevering van 'De Box'
- Van de kerk naar 'The Voice': pastoorsdochter maakt indruk met haar stem én met een song in het Lingala
- Kijkcijfers: 27 en 28 februari & 1 maart 2026
- Karine Claassen trekt naar onbekende leefwerelden in 'Op een Ander'
- Nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' op HGTV
- 'Vol gas door de modder': over de onzekere toekomst van motorcross in Nederland
- Strijd om dorpsbehoud in nieuwe BNNVARA documentaire: 'Knokke in Cadzand'
- 'Ik Vertrek' volgt Loes en Bart naar Spanje
- Onverwacht tafereel in 'Geheimen van het Museum'
- Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben
Multimedia SPOTLIGHT
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
Kijktip van de dag
Tien onbekende Vlamingen starten aan een spel waarvan ze de regels niet kennen. Het enige wat ze weten is dat elke keer de boxen openen, de opdracht meteen begint en ze zelf moeten zoeken wat de bedoeling is. Dit zorgt voor hilariteit en onzekerheid.
'De Box', om 20.40 uur op VTM.