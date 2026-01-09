Speciale programmering Golden Globes 2026 op FilmBox, CANAL+ Action en Film1

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
vrijdag 9 januari 2026

Komend weekend kan heel Nederland live op FilmBox zien hoe de grootste sterren uit films en series de rode loper betreden voor de Golden Globe Awards 2026. De prestigieuze uitreiking is exclusief te volgen in de nacht van zondag 11 op maandag 12 januari om 02.00 uur Nederlandse tijd.

Om de feestelijke sfeer compleet te maken, zenden FilmBox, CANAL+ Action en Film1 prijswaardige films uit rondom de 83ste Golden Globes.


Golden Globes, 'The Wrestler' en 'Priscilla' op FilmBox
FilmBox zendt de live ceremonie op 12 januari 2026 van 02.00 tot 05.00 uur uit vanuit het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, met als host Nikki Glaser. Voorafgaand aan de uitreiking brengt FilmBox op zondag 11 januari om 22.45 uur 'The Wrestler' met Golden Globe-winnaar Mickey Rourke.

Een volledige herhaling van de Golden Globes-ceremonie volgt op maandag 12 januari om 20.30 uur. Later die avond vertoont FilmBox om 23.00 uur Priscilla, een intiem portret van Priscilla Presley van regisseur Sofia Coppola ('Lost in Translation').

Golden Globes film-specials bij FilmBox, Film1 en CANAL+ Action 
Kijkers van zowel FilmBox als Film1 Premiere en CANAL+ Action kunnen genieten van een speciale selectie films die eerder kans maakten op of een Golden Globe wonnen.

'The Last Showgirl' – 10 januari om 20.30 uur bij Film1 Premiere
Drama waarin een ervaren Las Vegas‑showgirl na dertig jaar haar geliefde revue ziet stoppen. Het leverde Pamela Anderson een Golden Globe‑nominatie op.

'Babygirl' – 10 januari om 22.00 uur bij Film1 Premiere
In deze erotische thriller van Halina Reijn raakt een succesvolle CEO verstrikt in een riskante affaire met een veel jongere stagiair. Nicole Kidman kreeg voor haar intense vertolking een Golden Globe‑nominatie.

'A Different Man' – 11 januari om 22.30 uur bij Film1 Premiere
Een worstelende acteur ontdekt na een experimentele gezichts­transformatie dat uiterlijke verandering zijn innerlijke onzekerheden niet oplost. Het verhaal leverde Sebastian Stan een Golden Globe op voor zijn indrukwekkende hoofdrol.

'Emilia Pèrez' – 11 januari om 22.05 uur bij CANAL+ Action
Het leven van een Mexicaanse kartelbaas verandert door een gendertransitie, met hulp van een advocaat. Het muzikale misdaaddrama won maar liefst vier Golden Globes.

'The Wrestler' – 11 januari om 22.45 uur op FilmBox
Golden Globe-winnaar Mickey Rourke speelt een uitgebluste worstelaar die vecht voor betekenis in en buiten de ring.

'Priscilla' – 12 januari om 23.00 uur op FilmBox
Als tiener ontmoette Priscilla de jonge superster Elvis Presley op een feestje. Wat volgde was een meeslepende liefdesgeschiedenis.

Golden Globes on-demand bij CANAL+
Vanaf 13 januari 2026 is de volledige Golden Globes-show zonder onderbrekingen te streamen bij CANAL+, zodat kijkers alle glitter en glamour kunnen herbeleven wanneer het hen uitkomt.


Persbericht Canal+ Group
https://www.filmbox.nl/
