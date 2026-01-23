Actrice uit 'De Kotmadam' overleden
Peter Van de Veire en Ilse Van Loy zijn het eerste koppel in 'Maison Verhulst'
Donderdag opent 'Maison Verhulst' voor het eerst de deuren in Saint-Tropez

Ruben Terlou is zaterdag 'De Geknipte Gast'

vrijdag 23 januari 2026
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Ruim tien jaar geleden verruilde Ruben Terlou (40) zijn carrière als arts voor de journalistiek. Naast geneeskunde studeerde hij Mandarijn en werkte hij als fotograaf in China en Afghanistan.

In 2016 won hij de Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek en debuteerde hij met de reisserie ‘Langs de Oever van de Yangtze’. Sindsdien reist hij de wereld over en biedt hij met zijn programma’s een zeldzame inkijk in doorgaans ontoegankelijke en gesloten gemeenschappen. In januari start zijn nieuwe serie ‘Ruben langs de Zuid-Chinese Zee’. In gesprek met Eus vertelt hij over zijn drijfveren, zijn kijk op de wereld en de verhalen achter zijn werk.


'De Geknipte Gast', zaterdag 24 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Zondag 25 januari 2026 om 14u45  »
NPO 2
Reiziger en verhalenverteller Ruben Terlou (40) schuift aan bij Eus voor een openhartig gesprek over zijn drijfveren, zijn kijk op de wereld en de verhalen achter zijn werk.
Zaterdag 24 januari 2026 om 21u20  »
NPO 2
Reiziger en verhalenverteller Ruben Terlou (40) schuift aan bij Eus voor een openhartig gesprek over zijn drijfveren, zijn kijk op de wereld en de verhalen achter zijn werk.
Woensdag 28 januari 2026 om 15u18  »
NPO 2
Reiziger en verhalenverteller Ruben Terlou (40) schuift aan bij Eus voor een openhartig gesprek over zijn drijfveren, zijn kijk op de wereld en de verhalen achter zijn werk.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Vier bevriende koppels gaan samen op vakantie naar een tropisch eiland. Terwijl Jason en Cynthia aan hun huwelijk werken, wil de rest zonnen en feesten. Maar wanneer blijkt dat de groepstherapie verplicht is, komen er ook bij de andere koppels steeds meer relatieproblemen aan het licht.

'Couples Retreat', film uit 2009 met oa. Vince Vaughn en Jason Bateman, om 22.25 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:45
    Het Hoge Noorden
    00:45
    Journaallus
  • 20:35
    De Afspraak op vrijdag
    00:20
    A Very Royal Scandal
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    20:50
    Geen uitzending
  • 20:40
    I Can See Your Voice
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Hitman's Wife's Bodyguard
  • 20:35
    The Flintstones
    03:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Naked Gun 33 1/3: The Final Insult
    07:00
    Willy
  • 20:35
    13 Geboden
    00:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Zorro
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:40
    Operation Fortune: Ruse de guerre
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Found
    01:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    The Terminator
    06:40
    Seal Team
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    06:25
    Embarrassing Bodies
  • 20:30
    The Real Unforgotten
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:23
    Trends Talk
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:51
    Het zelfbouwhuis
    00:00
    Oh What A Night
  • 20:40
    Winterse Kost
    04:35
    Chris Cooks Cymru
  • 20:00
    The Doctor Blake Mysteries
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 20:35
    NCIS
    06:40
    Storage Wars
  • 20:35
    Ik vertrek XL
    07:01
    The Connection
  • 20:25
    Nederland op film
    03:45
    Nieuwsuur
  • 19:45
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    06:55
    Ziggy en de Zootram