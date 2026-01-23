Ruben Terlou is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Ruim tien jaar geleden verruilde Ruben Terlou (40) zijn carrière als arts voor de journalistiek. Naast geneeskunde studeerde hij Mandarijn en werkte hij als fotograaf in China en Afghanistan.

In 2016 won hij de Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek en debuteerde hij met de reisserie ‘Langs de Oever van de Yangtze’. Sindsdien reist hij de wereld over en biedt hij met zijn programma’s een zeldzame inkijk in doorgaans ontoegankelijke en gesloten gemeenschappen. In januari start zijn nieuwe serie ‘Ruben langs de Zuid-Chinese Zee’. In gesprek met Eus vertelt hij over zijn drijfveren, zijn kijk op de wereld en de verhalen achter zijn werk.

'De Geknipte Gast', zaterdag 24 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.