'Radar' maandag over late rouwkaarten en glasvezel

zondag 2 november 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Na het overlijden van haar man kreeg Gemma een schok: de rouwkaarten kwamen te laat aan, waardoor veel mensen de uitvaart misten. Rouwpost moet volgens de wet binnen 24 uur bezorgd worden, maar dat blijkt lang niet altijd te gebeuren.

Door die onzekerheid bezorgen sommige uitvaartondernemers de kaarten inmiddels zelf. Waarom lukt het PostNL niet om rouwpost op tijd te bezorgen, ondanks de wettelijke verplichting? Fons gaat in gesprek met PostNL.


Nederland moet over op glasvezel, maar de manier waarop dat gebeurt roept vragen op. Bij 'Radar' komen meerdere klachten binnen over Open Dutch Fiber. Ook op reviewplatform Trustpilot regent het negatieve ervaringen. Volgens bewoners probeert het bedrijf op dwingende wijze glasvezel te verkopen en wordt soms zelfs zonder toestemming in voortuinen gegraven om alvast kabels aan te leggen. Wat zit er achter deze aanpak? En mag een bedrijf zomaar tot aan je voordeur komen? 'Radar' zoekt het uit.

'Radar', maandag 3 november om 20.25 uur op NPO 2.


Maandag 3 november 2025 om 20u25
NPO 2
Dinsdag 4 november 2025 om 13u20
NPO 2
Dinsdag 11 november 2025 om 13u20
NPO 2
Maandag 10 november 2025 om 20u25
NPO 2
