'Radar' maandag over failliete webshop

Meer dan honderd gedupeerden zijn gezamenlijk meer dan 100.000 euro kwijt door webshop Uw Game Specialist, een leverancier van games en computer onderdelen.

Tot overmaat van ramp is de webshop onlangs failliet verklaard. De gedupeerden vertrouwden op het aanwezige keurmerk van Webwinkelkeur en de vermelding op populaire prijsvergelijker Tweakers Pricewatch. Fons gaat op onderzoek uit.

Als een woningcorporatie de meerderheid van stemmen in een VvE (Vereniging van Eigenaren) heeft, trek je als particuliere eigenaar al snel aan het kortste eind. Zo’n scheve verhouding leidt regelmatig tot conflicten. Waar kun je dan als particuliere eigenaar terecht?

