Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Kijkcijfers: donderdag 16 oktober 2025

'Radar' maandag over failliete webshop

zondag 19 oktober 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Meer dan honderd gedupeerden zijn gezamenlijk meer dan 100.000 euro kwijt door webshop Uw Game Specialist, een leverancier van games en computer onderdelen.

Tot overmaat van ramp is de webshop onlangs failliet verklaard. De gedupeerden vertrouwden op het aanwezige keurmerk van Webwinkelkeur en de vermelding op populaire prijsvergelijker Tweakers Pricewatch. Fons gaat op onderzoek uit.


Als een woningcorporatie de meerderheid van stemmen in een VvE (Vereniging van Eigenaren) heeft, trek je als particuliere eigenaar al snel aan het kortste eind. Zo’n scheve verhouding leidt regelmatig tot conflicten. Waar kun je dan als particuliere eigenaar terecht?

'Radar', maandag 20 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 13u23  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 27 oktober 2025 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 28 oktober 2025 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza op zondag
    02:45
    Journaallus
  • 17:30
    The Wonders Of Europe
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 16:30
    De Piraten van Hiernaast
    06:00
    Tik Tak
  • 16:50
    Ver van huis
    07:50
    De Buurtpolitie Extra
  • 17:25
    House for Sale
    00:45
    Geen uitzending
  • 17:30
    Around the World in 80 Days
    06:00
    Qmusic
  • 17:40
    'Allo 'Allo!
  • 17:25
    3 Holiday Tails
    06:50
    The Spirit of Christmas
  • 17:20
    SOS Piet
    01:10
    Walker, Texas Ranger
  • 17:30
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 17:45
    Criminal Minds
    02:35
    Geen uitzending
  • 17:40
    Brooklyn Nine-Nine
    07:45
    The First 48
  • 17:20
    Komen eten
    06:50
    The Block Australia
  • 17:25
    The Killer in My Family
    07:50
    Homicide: Hours to Kill
  • 17:33
    Transport & Van.TV
    04:22
    Herhalingslus
  • 17:37
    Het appartement
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:25
    Wild van Wild
    02:05
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    02:25
    The Great British Bake Off
  • 16:55
    First Dates Australia
    07:20
    Zombie House Flipping
  • 16:25
    NOS Studio Sport Live
    08:00
    NOS Journaal
  • 17:40
    VPRO Boeken
    08:00
    Nieuwsuur
  • 17:40
    Wilde buren alleen maar love
    07:55
    Dino Daan & Lucy