'Radar' maandag over energietarieven en etiketten op alcohol

zondag 12 oktober 2025
Tijdens de energiecrisis zagen consumenten hun energierekening in korte tijd meerdere keren snel stijgen. Mogen energiebedrijven een aantal keer per jaar de energietarieven verhogen?

Met die vraag worden tien grote energieleveranciers nu geconfronteerd door collectieve claims. De Consumentenbond is deelnemer in één van die claims en schuift aan in de studio.


Op bijvoorbeeld een pak chips is precies te lezen wat je binnen krijgt maar bij een fles wijn of sterke drank is dat totaal onduidelijk. Op de fles staat vaak geen ingrediëntenlijst, geen aantal calorieën en geen gezondheidswaarschuwing. Alcohol is het enige product in de supermarkt waarvoor geen verplicht etiket geldt. Wordt er bewust cruciale informatie achtergehouden? 'Radar' zoekt het uit.

'Radar', maandag 13 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 20u25
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
