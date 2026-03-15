'Radar' maandag over babbeltrucs, een wonderscan en de LOI
De 88-jarige moeder van Eveline is slachtoffer geworden van een babbeltruc door dieven die zich voordeden als bankmedewerkers. In totaal is er voor tienduizenden euro's aan sieraden en geld gestolen. Nationale-Nederlanden weigert de schadeclaim uit te betalen omdat ze de spullen vrijwillig zou hebben meegegeven aan de dieven.
Maar gaat die redenering wel op? Fons gaat langs bij Nationale Nederlanden. Met één simpele scan in twee minuten je hele gezondheid in kaart brengen. Het kan met de Multiscan Pro. Maar hoe betrouwbaar is deze wonderscan eigenlijk? 'Radar' neemt de proef op de som en laat één testpersoon bij vier verschillende klinieken exact dezelfde scan uitvoeren.
De LOI is een van de grootste particuliere online onderwijsinstellingen van Nederland. 'Radar' krijgt klachten over onder andere gebrekkige begeleiding, slechte communicatie, foutieve administratieve afhandelingen en lange wachttijden. Wat gaat er precies mis? 'Radar' zoekt het uit.
'Radar', maandag 16 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
Kijktip van de dag
Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.