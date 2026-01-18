'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 18 januari 2026
'Bevrijd jezelf van nicotine, rook en gifstoffen', staat op de website van Lio. Het is een houten pijpje waarmee je etherische oliën inhaleert en dat zou helpen bij het stoppen met roken of vapen. Er vindt geen verhitting plaats en het bevat geen nicotine.

'Radar' laat onderzoeken wat voor stoffen er precies in de Lio zitten. Is het wel verstandig om de Lio te gebruiken als hulpmiddel om te stoppen met roken? Maandag in 'Radar' het antwoord.


Uit nieuwe cijfers van TNO blijkt dat juist financieel kwetsbare huishoudens de rekening dragen van de hoge energiebelasting, terwijl bedrijven zoals Tata Steel en Shell bijna veertig keer minder energiebelasting betalen. Hoe kan dit? En zijn er plannen om iets aan de hoge energiebelasting voor consumenten te doen? Het abonnement van je overleden vader bij Microsoft opzeggen, blijkt haast onmogelijk. Microsoft accepteert de overlijdensakte van de vader niet als bewijs dat hij echt overleden is en zegt dat ze uit privacy-overwegingen de inloggegevens van de overleden vader niet met je mogen delen. Maar klopt dit wel? Fons zoekt het uit.

'Radar', maandag 19 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 19 januari 2026 om 20u25
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt en probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 20 januari 2026 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt en probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 26 januari 2026 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 27 januari 2026 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

Petra De Sutter in 'De Columbus'

In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

