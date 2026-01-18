'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen
'Bevrijd jezelf van nicotine, rook en gifstoffen', staat op de website van Lio. Het is een houten pijpje waarmee je etherische oliën inhaleert en dat zou helpen bij het stoppen met roken of vapen. Er vindt geen verhitting plaats en het bevat geen nicotine.
'Radar' laat onderzoeken wat voor stoffen er precies in de Lio zitten. Is het wel verstandig om de Lio te gebruiken als hulpmiddel om te stoppen met roken? Maandag in 'Radar' het antwoord.
Uit nieuwe cijfers van TNO blijkt dat juist financieel kwetsbare huishoudens de rekening dragen van de hoge energiebelasting, terwijl bedrijven zoals Tata Steel en Shell bijna veertig keer minder energiebelasting betalen. Hoe kan dit? En zijn er plannen om iets aan de hoge energiebelasting voor consumenten te doen? Het abonnement van je overleden vader bij Microsoft opzeggen, blijkt haast onmogelijk. Microsoft accepteert de overlijdensakte van de vader niet als bewijs dat hij echt overleden is en zegt dat ze uit privacy-overwegingen de inloggegevens van de overleden vader niet met je mogen delen. Maar klopt dit wel? Fons zoekt het uit.
'Radar', maandag 19 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Rob Geus keert terug op SBS6 met nieuw programma 'De Hygiënepolitie'
- BNNVARA presenteert 'Schwalbe': nieuwe mockumentary-serie van makers 'Rundfunk'
- 'Nog Eén Keer Fit' volgt oud-topvoetballers Wesley Sneijder, Wim Kieft en Royston Drenthe in hun strijd met gewicht en discipline
- Floortje Dessing terug met seizoen 10 van 'Floortje naar het Einde van de Wereld'
- Klaas Dijkhoff onderzoekt oorlogsdreiging in EO-serie 'Klaas aan het Front'
- 'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag
- 'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen
- Reizen Asterix? Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
- Dit zijn de kandidaten voor de derde week van ‘De Dag van Vandaag’
- Wat wordt dé 'Lievelingskost' van Vlaanderen in 'Dagelijkse Kost'?
- NPO 3FM lanceert twee veelbelovende 3FM Talents tijdens Eurosonic Noorderslag
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Leeuwarden
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj’s Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
Multimedia SPOTLIGHT
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.