'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen

'Bevrijd jezelf van nicotine, rook en gifstoffen', staat op de website van Lio. Het is een houten pijpje waarmee je etherische oliën inhaleert en dat zou helpen bij het stoppen met roken of vapen. Er vindt geen verhitting plaats en het bevat geen nicotine.

'Radar' laat onderzoeken wat voor stoffen er precies in de Lio zitten. Is het wel verstandig om de Lio te gebruiken als hulpmiddel om te stoppen met roken? Maandag in 'Radar' het antwoord.

Uit nieuwe cijfers van TNO blijkt dat juist financieel kwetsbare huishoudens de rekening dragen van de hoge energiebelasting, terwijl bedrijven zoals Tata Steel en Shell bijna veertig keer minder energiebelasting betalen. Hoe kan dit? En zijn er plannen om iets aan de hoge energiebelasting voor consumenten te doen? Het abonnement van je overleden vader bij Microsoft opzeggen, blijkt haast onmogelijk. Microsoft accepteert de overlijdensakte van de vader niet als bewijs dat hij echt overleden is en zegt dat ze uit privacy-overwegingen de inloggegevens van de overleden vader niet met je mogen delen. Maar klopt dit wel? Fons zoekt het uit.

