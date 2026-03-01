'Radar' duikt maandag weer in nieuwe consumentenzaken
Aanhoudende vragen over de vergoeding van het gordelroos vaccin voor 60-plussers: vanaf volgend jaar kan iedereen die in 2027 60 jaar wordt het vaccin gratis ophalen, terwijl 61-plussers zelf ca 400 euro moeten betalen.
Is dit leeftijdsdiscriminatie? Minister Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat met Antoinette in gesprek over deze beslissing. Daarnaast onderzoekt 'Radar' de populariteit van peptiden, die als wondermiddelen worden gepromoot, ondanks waarschuwingen over de gezondheidsrisico's. En een vastgestelde stijging van het aantal sterfgevallen door wiegendood. VeiligheidNL reageert in de studio op deze zorgwekkende trend.
'Radar', maandag 2 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.