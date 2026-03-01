'Radar' duikt maandag weer in nieuwe consumentenzaken

Aanhoudende vragen over de vergoeding van het gordelroos vaccin voor 60-plussers: vanaf volgend jaar kan iedereen die in 2027 60 jaar wordt het vaccin gratis ophalen, terwijl 61-plussers zelf ca 400 euro moeten betalen.

Is dit leeftijdsdiscriminatie? Minister Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat met Antoinette in gesprek over deze beslissing. Daarnaast onderzoekt 'Radar' de populariteit van peptiden, die als wondermiddelen worden gepromoot, ondanks waarschuwingen over de gezondheidsrisico's. En een vastgestelde stijging van het aantal sterfgevallen door wiegendood. VeiligheidNL reageert in de studio op deze zorgwekkende trend.

Radar op tv

Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

