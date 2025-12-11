Publieksdebat over toenemende tweedeling door vergrijzing in 'Meldpunt Actueel'

Wie goed bij kas zit, kan een prima oude dag hebben. Maar wie moet rondkomen van een klein pensioen heeft het een stuk lastiger. Zeker nu de toegang tot ouderenzorg steeds ingewikkelder wordt. Is dat rechtvaardig?

Is het rechtvaardig dat er een grote tweedeling bestaat tussen de zorg voor arme en rijke ouderen? Wie betaalt de zorgkosten van de vergrijzing? Mag de rekening worden neergelegd bij diegenen die voor hoge kosten zorgen? In 'Meldpunt Actueel' leiden Elles de Bruin en Charlotte Nijs vrijdag een publieksdebat met stellingen hierover. De groep van zestien debatdeelnemers bestaat uit mantelzorgers, studenten, gepensioneerden, ondernemers en een huisarts.

Ook te gast zijn Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar, en Hilde Wendel, Tweede Kamerlid van de VVD. Welke conclusie trekt Wendel uit dit debat en wat neemt zij mee naar de formatietafel?

De derde aflevering van de serie 'De Toekomst Is Grijs', waar het publieksdebat op is gebaseerd, gaat over ‘de grijze tweedeling’: de toenemende verschillen in de beschikbaarheid van zorg tussen arm en rijk op oudere leeftijd. Op het gebied van ouderenzorg is er veel keuze, maar niet voor iedereen. Ouderen met een goed pensioen en veel vermogen, die ook nog eens beschikken over een sterk netwerk, kunnen prettig oud worden in luxe zorgvilla’s of met een zorg-au-pair in huis. Maar er zijn ook ouderen die moeten rondkomen van een onvolledige AOW en in eenzaamheid leven in slechte woningen. Nu de zorg verschraalt, slijten zij hun dag onplezierig. Als de overheid zich verder terugtrekt en de basale ouderenzorg verder verschraalt, zullen de verschillen met de toenemende vergrijzing groter worden.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 12 december om 19.40 uur bij MAX op NPO 2.