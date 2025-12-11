Ruben Van Gucht aan de deur gezet bij 'De Verraders'
'Thuis' lost bloedstollende teaser voor verjaardagsaflevering
Leander doet opvallende bekentenis bij Ellen: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen'

Publieksdebat over toenemende tweedeling door vergrijzing in 'Meldpunt Actueel'

donderdag 11 december 2025
Foto: © MAX 2025

Wie goed bij kas zit, kan een prima oude dag hebben. Maar wie moet rondkomen van een klein pensioen heeft het een stuk lastiger. Zeker nu de toegang tot ouderenzorg steeds ingewikkelder wordt. Is dat rechtvaardig?

Is het rechtvaardig dat er een grote tweedeling bestaat tussen de zorg voor arme en rijke ouderen? Wie betaalt de zorgkosten van de vergrijzing? Mag de rekening worden neergelegd bij diegenen die voor hoge kosten zorgen? In 'Meldpunt Actueel' leiden Elles de Bruin en Charlotte Nijs vrijdag een publieksdebat met stellingen hierover. De groep van zestien debatdeelnemers bestaat uit mantelzorgers, studenten, gepensioneerden, ondernemers en een huisarts.


Ook te gast zijn Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar, en Hilde Wendel, Tweede Kamerlid van de VVD. Welke conclusie trekt Wendel uit dit debat en wat neemt zij mee naar de formatietafel?

De derde aflevering van de serie 'De Toekomst Is Grijs', waar het publieksdebat op is gebaseerd, gaat over ‘de grijze tweedeling’: de toenemende verschillen in de beschikbaarheid van zorg tussen arm en rijk op oudere leeftijd. Op het gebied van ouderenzorg is er veel keuze, maar niet voor iedereen. Ouderen met een goed pensioen en veel vermogen, die ook nog eens beschikken over een sterk netwerk, kunnen prettig oud worden in luxe zorgvilla’s of met een zorg-au-pair in huis. Maar er zijn ook ouderen die moeten rondkomen van een onvolledige AOW en in eenzaamheid leven in slechte woningen. Nu de zorg verschraalt, slijten zij hun dag onplezierig. Als de overheid zich verder terugtrekt en de basale ouderenzorg verder verschraalt, zullen de verschillen met de toenemende vergrijzing groter worden.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 12 december om 19.40 uur bij MAX op NPO 2.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Een zelfmoordaanslag op een westerse woonwijk in de Saudische hoofdstad Riyad eist de levens van meer dan 120 burgers. FBI-agent Ronald Fleury stelt een vijfkoppig team samen om naar Riyad te reizen en de aanslag te onderzoeken. Van de lokale autoriteiten krijgen ze echter maar vijf dagen om hun werk uit te voeren. Bovendien worden Fleury en zijn collega's vanaf dag één tegengewerkt en zijn hun levens voortdurend in gevaar.

'The Kingdom', film uit 2007 met oa. Jamie Foxx, om 20.35 uur op VTM 4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: Eindejaar
    00:55
    VRT NWS laat
  • 09:00
    Herfstbeelden
    00:30
    Nachtlus
  • 10:00
    Sarah danst
    21:00
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    07:00
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 10:00
    Achter gesloten deuren
    00:00
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:25
    Xena: Warrior Princess
  • 09:55
    A Snow White Christmas
    23:55
    A Christmas in Switzerland
  • 10:00
    Joe
    00:45
    SOS Piet
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    Alter Ego
  • 09:15
    Walker
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:30
    NCIS: Los Angeles
    00:25
    MIDMID
  • 09:20
    12 Dares of Christmas
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 10:00
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:52
    Hallo Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 09:45
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 09:05
    Midsomer Murders
    00:35
    A Remarkable Place to Die
  • 09:10
    Below Deck Adventure
    06:50
    Storage Wars
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 09:50
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:50
    Maan en ik
    05:40
    Raad eens hoeveel ik van je hou