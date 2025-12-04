Publieksdebat over huisartsinfarct in 'Meldpunt Actueel'

Kijkcijfers: maandag 1 december 2025
donderdag 4 december 2025
Aanstaande vrijdag staat in een publieksdebat in 'Meldpunt Actueel' het huisartsinfarct centraal. Huisartsen hebben het druk. Zo druk dat ze omkomen in het werk en weken van wel vijftig tot zeventig uur draaien.

Met de vergrijzing op komst en de trend dat ouderen minder vaak naar een zorginstelling gaan, neemt de werkdruk eerder toe dan af. Zo is te zien in de tweede aflevering van De Toekomst is Grijs. Welk werk kan er van het bordje van de huisarts? En wat kunnen patiënten doen om huisartsen te ontlasten?


Hoe verlichten we de werkdruk van de huisarts? En hoe verlagen we de zorgvraag van ouderen? In het debat van 'Meldpunt Actueel' leiden Elles de Bruin en Charlotte Nijs vrijdag een publieksdebat met stellingen rond het huisartsinfarct, gebaseerd op de tweede aflevering van de documentaireserie De Toekomst Is Grijs, die vanavond wordt uitgezonden. De groep van zestien debatdeelnemers bestaat uit mantelzorgers, studenten, gepensioneerden, ondernemers en een huisarts. Ook te gast zijn hoogleraar geneeskunde en internist Marcel Levi en Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder van D66. Welke conclusie trekt Paulusma uit dit debat en wat neemt zij mee naar de formatietafel?

De Toekomst is Grijs over huisartsen
Ton Davids is met zijn 68 jaar pensioengerechtigd, maar werkt nog steeds als huisarts in Enschede. Hij vertelt in De Toekomst Is Grijs dat er steeds meer ouderen in zijn patiëntengroep zitten. Daardoor komt hij tijd te kort, helemaal als hij op zoek moet naar ‘een crisisbed’ in een zorginstelling voor een oudere bij wie het thuis niet meer gaat.

Huisarts Guven Yildiz is huisarts in de Haagse Schilderwijk. Zij ziet vaak patiënten haar praktijk bezoeken uit een roep om aandacht. Mede daardoor draait zij werkweken van zeventig uur. 'Dat is eigenlijk ongezond veel', zegt ze.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 5 december om 19.40 uur bij MAX op NPO 2.


