Persoonlijker, eerlijker en grappiger dan ooit tevoren: Claudia de Breij met 'Wat als'

Na haar welverdiende adempauze is Claudia de Breij weer terug – sterker, eerlijker en geestiger dan ooit. In maart 2024 kwam ze met 'Wat als', een nieuwe voorstelling over aardig zijn en aardig gevonden willen worden.

Over overprikkeling en jezelf durven zijn. Over periodieke onthouding, zielige dictators en wat je kunt doen bij vreselijk irritante restaurantmuziek. Met liedjes en verhalen onderzoekt Claudia de grenzen van beleefdheid en autonomie en laat ze ongemak naast mildheid staan. Ze schakelt tussen huiselijke details en wereldnieuws waardoor er een zelfportret ontstaat met ruimte voor lach en frictie. Meer dan 130.000 bezoekers zagen de voorstelling al live en maakten kennis met een persoonlijkere, eerlijkere en grappigere Claudia dan ooit tevoren.

Er is inmiddels geen generatie meer te noemen die niet is opgegroeid met de muziek, voorstellingen en boeken van Claudia de Breij. Sinds 2015 draagt ze met trots de Louis Davidsring, die ze ontving uit handen van Herman van Veen. Deze prijs bevestigt de welverdiende erkenning die Claudia krijgt voor haar unieke bijdrage aan het Nederlandse cabaret.

‘Wat als’, vrijdag 7 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.