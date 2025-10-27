Persoonlijke en openhartige 'Close Up' over innerlijke zoektocht van kunstenaar Marlou Fernanda

Ze werd al een naam in de moderne kunstscene toen ze heel jong was: Marlou Fernanda. Een groots creatief talent, bekend om haar kleurrijke doeken, expressieve videokunst en performances.

Nu is ze 28 jaar en staat ze op een kruispunt. In de documentaire 'Close Up: Marlou Fernanda - Waar ga ik heen?' gaat ze op zoek naar identiteit en betekenis. Geheel op haar eigen manier: reflectief en rauw, kwetsbaar en krachtig.

Openhartig deelt Marlou Fernanda haar verhaal: de scheiding van haar ouders, de ziekte van haar moeder, en haar worsteling met gevoelens van leegte en het niet-van-betekenis-zijn. Kunst is voor haar een overlevingsmechanisme, een taal voor pijn, maar ook voor groei. Ze laat haar kwetsbaarheid zien, op doek, op straat en in beeld.

De documentaire volgt Marlou naar New York, waar ze eerder heeft gewerkt en nu terugkeert voor een live performance op straat. Ze bezoekt musea, spreekt met haar familie over haar gebroken jeugd en herontdekt wie ze altijd al was, vóór sociale media, vóór de verwachtingen van de kunstwereld. In een wereld vol prikkels vraagt ze zich af: Wat raakt je nog écht?

