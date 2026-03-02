Onverwacht tafereel in 'Geheimen van het Museum'
In elk museum vind je een verborgen wereld die normaal gesproken niet toegankelijk is voor het grote publiek. Musea openen zijn deuren voor een exclusief kijkje achter de schermen. Achter ieder stuk in de schatkamer van Nederland schuilt een uniek verhaal.
Conservator Suzanne Lambooy, bekend van 'Tussen Kunst en Kitsch', ontdekt een zeer onverwacht tafereel op een Delfts blauwe vaas. Het betekent een complete ommezwaai in hoe zij en experts naar deze kunstvorm kijken. Ook is er te zien of het enorme plafond van de wereldberoemde Escher gered kan worden. En met een spectaculaire nieuwe wandschildering in het museum, maakt de directeur letterlijk ruimte voor vrouwelijke kunstenaars.
'Geheimen van het Museum', dinsdag 3 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.
Kijktip van de dag
Acht koppels strijden om een gratis droomhuis. Geblinddoekt ontdekken ze hun potentiële nieuwe thuis. De sloophamers vliegen er al snel in het rond, want de kandidaten gaan meteen aan de slag. Intussen is de jury ook benieuwd naar hun eerste ontwerpen.
'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.