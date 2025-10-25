Ontdek nu de menukaart van 24Kitchen voor november

Een onverwachte ontmaskering en een zotte verrassing in 'The Masked Singer'
zaterdag 25 oktober 2025
Foto: © 24Kitchen 2025

Het bekende kookprogramma 'De Brigade' keert terug met een gloednieuw seizoen, boordevol inspiratie en plezier in de keuken. Dit seizoen voegen twee nieuwe gezichten zich bij de groep: 24Kitchen-chefs Jet van Nieuwkerk en Eveline Wu.

NIEUW SEIZOEN
DE BRIGADE S2


Samen met de andere chefs laten zij je zien hoe je toegankelijke en heerlijke gerechten kunt bereiden. Daarnaast schuiven er ook bekende gasten aan in de studio. Zo gaan onder anderen meesterpatissier Cees Holtkamp en presentatrice Caroline Tensen samen met de brigade de keuken in om hun culinaire talenten te laten zien. Laat je opnieuw verrassen door smakelijke recepten en natuurlijk gezelligheid!

Vanaf 10 november, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
JAMIE'S EAT YOURSELF HEALTHY

Vier gezond eten met Jamie Oliver en geef maaltijden een boost met de juiste voedingsstoffen. In 'Eat Yourself Healthy', laat Jamie zien hoe voeding je energie, geheugen, slaap, immuunsysteem en algehele welzijn kan verbeteren. Met deskundige inzichten legt hij de belangrijkste principes van gezond eten uit: hoe je maaltijden in balans brengt, de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt en duurzame keuzes maakt voor een gezonder leven.

Vanaf 27 november, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
MARY BERRY MAKES IT EASY

In deze nieuwe serie helpt Mary Berry in zes afleveringen een aantal bekende en geliefde vrienden, die elk worstelen met een ander kookdilemma. Terwijl Mary laat zien hoe eenvoudig het is om overheerlijke gerechten te bereiden met haar briljante, makkelijk te volgen recepten, ontdekken haar vrienden hoe ze hun kookkunsten kunnen transformeren.

Vanaf 6 november, elke werkdag om 16.00 uur op 24Kitchen.


Persbericht 24Kitchen
Meer artikels over 24Kitchen
NU en STRAKS op tv

  • 22:50
    Dag & nacht
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:50
    Rose
    08:00
    Herfstbeelden
  • 20:50
    Geen uitzending
    05:00
    Tik Tak
  • 22:25
    Code van Coppens
    05:15
    Geen uitzending
  • 23:00
    American Pie 2
    01:00
    Geen uitzending
  • 22:45
    Firestarter
    01:25
    Geen uitzending
  • 22:30
    Xtinction
    01:00
    Geen uitzending
  • 22:05
    Christmas Joy
    01:35
    Joe
  • 23:00
    Walker, Texas Ranger
    00:50
    Geen uitzending
  • 22:10
    De Verhulstjes
    02:30
    De Tafel van de Week
  • 23:05
    Criminal Minds
    02:55
    Geen uitzending
  • 22:40
    Formule 1
    00:30
    Wordt aangekondigd
  • 22:45
    Sex Diaries
    02:05
    Botched
  • 22:25
    Cold Case Forensics
    02:20
    Geen uitzending
  • 22:45
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 23:00
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 23:00
    Wild van Wild
    02:40
    Winterse Kost
  • 23:10
    Death Valley
    02:35
    Ripper Street
  • 22:45
    The Resident
    02:05
    Nancy Drew
  • 22:10
    Pauw & De Wit
    02:05
    The Best of Pop
  • 22:55
    Dit is de kwestie
    09:00
    Ik mis je
  • 22:30
    NOS Studio Sport Voetbal
    02:40
    First Dates