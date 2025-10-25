Ontdek nu de menukaart van 24Kitchen voor november

Het bekende kookprogramma 'De Brigade' keert terug met een gloednieuw seizoen, boordevol inspiratie en plezier in de keuken. Dit seizoen voegen twee nieuwe gezichten zich bij de groep: 24Kitchen-chefs Jet van Nieuwkerk en Eveline Wu.

NIEUW SEIZOEN

DE BRIGADE S2

Samen met de andere chefs laten zij je zien hoe je toegankelijke en heerlijke gerechten kunt bereiden. Daarnaast schuiven er ook bekende gasten aan in de studio. Zo gaan onder anderen meesterpatissier Cees Holtkamp en presentatrice Caroline Tensen samen met de brigade de keuken in om hun culinaire talenten te laten zien. Laat je opnieuw verrassen door smakelijke recepten en natuurlijk gezelligheid!

Vanaf 10 november, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

JAMIE'S EAT YOURSELF HEALTHY

Vier gezond eten met Jamie Oliver en geef maaltijden een boost met de juiste voedingsstoffen. In 'Eat Yourself Healthy', laat Jamie zien hoe voeding je energie, geheugen, slaap, immuunsysteem en algehele welzijn kan verbeteren. Met deskundige inzichten legt hij de belangrijkste principes van gezond eten uit: hoe je maaltijden in balans brengt, de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt en duurzame keuzes maakt voor een gezonder leven.

Vanaf 27 november, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MARY BERRY MAKES IT EASY

In deze nieuwe serie helpt Mary Berry in zes afleveringen een aantal bekende en geliefde vrienden, die elk worstelen met een ander kookdilemma. Terwijl Mary laat zien hoe eenvoudig het is om overheerlijke gerechten te bereiden met haar briljante, makkelijk te volgen recepten, ontdekken haar vrienden hoe ze hun kookkunsten kunnen transformeren.

Vanaf 6 november, elke werkdag om 16.00 uur op 24Kitchen.