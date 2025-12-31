NPO Doc over superster Taylor Swift op nieuwsjaardag bij NPO 3

Ooit was ze een doorsnee meisje uit Pennsylvania, nu kent heel de wereld haar naam. De NPO Doc 'Taylor' vertelt het verhaal van Taylor Swift: een zelfverzekerde elfjarige die demo's langs platenstudio's brengt en vervolgens uitgroeit tot een van de invloedrijkste artiesten van deze eeuw.

Met openhartige interviews, archiefmateriaal en scherpe observaties van collega’s, journalisten en fans wordt zichtbaar gemaakt hoe Taylor Swift van een countrytalent een wereldwijde megaster wordt, waar iedereen een mening over heeft.

De documentaire geeft een inkijkje in hoe Swift een hechte gemeenschap om zich heen bouwt - de Swifties - door liedjes te schrijven die diepe herkenning oproepen, met name bij jonge meisjes. Met humor, opvallende nuchterheid en zonder zichzelf te seksualiseren viert Taylor girlhood. Ze spreekt openlijk over haar onzekerheden en biedt fans een plek waar zij zich gezien voelen. Haar talent als verhalenverteller, gevoed door de emoties en ervaringen uit haar tienerjaren, zet ze om in muziek die miljoenen bereikt.

Maar dat succes komt met een prijs: de felle kritiek, het beruchte incident tijdens de MTV Video Music Awards met Kanye West, waarbij ze publiekelijk werd vernederd, en de constante druk die jarenlang mede bepaalde hoe zij door de buitenwereld werd gezien. Toch blijft Swift steeds opnieuw opstaan en haar eigen weg volgen, met veel humor en kwetsbaarheid. Van de doorbraak met Love Story in 2008, tot en met het wereldwijde succes van haar album 1989: de documentaire 'Taylor' schetst een portret van een uitzonderlijke artiest die tegenslag telkens omzet in creatieve kracht.

Regie: Guy King

Producent: Blue Ant Studios

'Taylor', donderdag 1 januari om 22.25 uur bij de NTR op NPO 3.