NPO Doc: 'Daten voor Beginners' op NPO 2

zondag 8 februari 2026
© NPO

In China zijn ongeveer dertig miljoen meer mannen dan vrouwen. Voor Zhou, Li en Wu is het vinden van een partner daarom allesbehalve vanzelfsprekend.

In een laatste poging schrijven ze zich in voor een intensieve zevendaagse dating-bootcamp, geleid door Hao, een van de meest gevraagde datingcoaches van het land. Hao's methode? 'Strategische misleiding'.


De populaire datingcoach Hao gebruikt een reeks technieken die mensen dichter bij elkaar moet brengen. Hij leert Zhou, Li en Wu hoe ze zich anders moeten voordoen, zowel online als in het echte leven. Ze krijgen een make-over en tips voor gedragsverandering, alles om de kans op een geslaagde date te vergroten. Hao’s referenties? Hij veroverde Wen, een stijlvolle, goed opgeleide vrouw waarmee hij inmiddels is getrouwd.

Terwijl de drie vrijgezellen zich door de ongemakkelijke uitdagingen van de bootcamp worstelen, proberen ze hun authentieke én geconstrueerde zelf te begrijpen. En daarmee het zelfvertrouwen te vinden dat ze nodig hebben om die ene date binnen te halen. Daten voor beginners is op het eerste gezicht een luchtige en geestige film over daten in het digitale tijdperk, maar gaat vooral over sociale uitdagingen en manieren waarop mensen contact zoeken.

'NPO Doc: Daten voor Beginners' ('The Dating Game'), zondag 8 februari om 22.40 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.


Persbericht VPRO
https://www.npodoc.nl/
Meer artikels over VPRO
