Nieuwe EO-natuurfilm: 'De lepelaar in een roerige wereld' volgt indrukwekkende terugkeer

In de EO-natuurfilm 'De lepelaar in een roerige wereld' wordt het indrukwekkende herstel van de lepelaar in Nederland gevolgd. Ooit bijna uitgestorven, maakt deze iconische vogel nu een opmerkelijke terugkeer dankzij de bescherming van de Waddenzee.