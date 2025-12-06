De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?
Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival 2026: Nederland, Spanje en Ierland haken af

Nickelodeon en Nick Jr. zorgen voor pret binnenshuis in december

zaterdag 6 december 2025

De donkere dagen en kerstvakantie zijn hét moment om binnenshuis samen te genieten van plezier en avontuur. Voor de kleintjes brengt Nick Jr. hartverwarmende, feestelijke afleveringen, terwijl Nickelodeon trakteert op actie, humor en een gloednieuwe kerstfilm.

Zo zorgen beide zenders voor extra gezelligheid tijdens de feestdagen.


Nick Jr. 

Feestelijke weken met 'PAW Patrol'
Maandag 15 t/m vrijdag 26 december, op weekdagen om 16.15 uur

De pups van 'PAW Patrol' staan klaar om de feestdagen te redden en nieuwe herinneringen te maken! Op Nick Jr. zie je de speciale kerstaflevering 'A PAW Patrol Christmas' én een gloednieuwe feestelijke special.

Daarnaast keren favoriete shows terug met gloednieuwe afleveringen:

'Rubble & Crew', maandag 1 t/m vrijdag 12 december om 17.00 uur
'Dora', maandag 22 december t/m zondag 4 januari dagelijks om 18.30 uur

Nickelodeon

Feestdagenspecials - zaterdag 13 december t/m dinsdag 6 januari
Tijdens de feestdagen -voor kerst tot in het nieuwe jaar - geniet je de hele dag door van de leukste feestelijke afleveringen van 'Huize Herrie', 'The Thundermans Undercover', 'The Casagrandes', 'SpongeBob SquarePants' en 'Henry Danger'. 

TV-première: 'Een Huize Herrie Kerstfilm: Lief of Stout'
Zaterdag 13 december om 12.00 uur en 18.00 uur

Wanhopig om nog vóór Kerst van de stoute lijst van de Kerstman af te komen, besluit Lincoln in te breken in de computers van de Noordpool en zichzelf op de brave lijst te zetten. Maar wanneer zijn hack volledig uit de hand loopt, draait hij per ongeluk wereldwijd de stoute en brave lijsten om én maakt hij zelfs de Noordpool stout.

Verder kijk je in december naar:
'Wylde Pak' – Nieuwe afleveringen, van maandag 24 november t/m donderdag 4 december, op weekdagen om 17.30 uur en 22.15 uur
'Transformers EarthSpark' – Specials, zaterdag 6 & zondag 7 december om 12.00 uur en 21.30 uur
'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' – Nieuwe afleveringen, van maandag 15 t/m vrijdag 26 december, op schooldagen om 18.45 uur en 22.45 uur


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht Nickelodeon/Team ACE PR
https://www.nick.com/global
Meer artikels over Nickelodeon BE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Live Live Live' (VRT 1)

In de tot warme club omgetoverde VRT Studio 5 ontvangen Bart Peeters en The Atomic Orchestra, een 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans, tal van artiesten om samen een symfonische versie te maken van hun liedjes. Bazart, Mentissa, Sylvie Kreusch, Warhaus, Günther Neefs en Belle Perez steken hun grootste hits en andere songs in een nieuw, klassiek jasje. Muziekliefhebber Jeroen Meus onthult daarnaast waarom hij een saxmaniak is.

'Live Live Live', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:05
    Het verhaal van Vlaanderen
    06:00
    In bed met Olly
  • 18:25
    Van der Valk
    01:30
    Nachtlus
  • 18:45
    De regels van Floor
    04:50
    Geen uitzending
  • 18:20
    SOS Piet XL
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:15
    Kees van der Spek ontmaskert
    00:55
    Phrogging: Hider in My House
  • 18:05
    S.W.A.T.
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    All New Traffic Cops
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:45
    A Gingerbread Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:25
    Matlock
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:10
    Huizenjagers
    05:00
    Geen uitzending
  • 18:30
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 18:35
    Cobra Kai
    06:55
    Hawaii Five-0
  • 18:40
    Christmas Is Canceled
    05:00
    Geen uitzending
  • 18:40
    World's Most Evil Killers
  • 18:47
    Fleet TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:50
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 18:50
    De Eregast
    01:10
    Bon Appetit
  • 18:10
    Inspector George Gently
    01:25
    Midsomer Murders
  • 18:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    07:00
    Below Deck Adventure
  • 18:30
    EenVandaag
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    Zin in morgen
    01:55
    Nieuwsuur
  • 18:35
    Klaas kan alles
    06:00
    Wordt aangekondigd