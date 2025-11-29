National Geographic wuift het jaar uit met 'The Best of 2025'

Op Oudjaarsdag én Nieuwjaarsdag kun je genieten van een tweedaagse marathon met de populairste shows van het afgelopen jaar.

SPECIAL

BEST OF 2025

Beleef de spannendste vliegtuigonderzoeken in 'Air Crash Investigation', krijg een unieke blik achter de schermen van het spoor in 'Amsterdam Centraal 24/7', en duik in het Bellingcat onderzoek rondom MH17.

Kijk woensdag 31 december en donderdag 1 januari vanaf 12.00 uur op National Geographic.

NIEUW

INCAS: THE RISE AND FALL

De opkomst en ondergang van de Inca’s vertelt het verhaal van een beschaving die werd gekenmerkt door goud, macht en vindingrijkheid. Van monumentale steden en uitgestrekte rijken die zich over de Andes uitstrekten, tot schitterende schatten die tot legendes inspireerden: de Inca’s veroverden miljoenen mensen en veranderden Zuid-Amerika voorgoed. Maar hun gouden tijdperk eindigde abrupt, waardoor ze een nalatenschap van mysteries, indrukwekkende ruïnes en een verhaal achterlieten dat nog steeds de wereld fascineert.

Vanaf 20 december, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

DESTRUCTION DECODED

Deze serie duikt terug in de geschiedenis om levensveranderende, wereldschokkende en onvergetelijke gebeurtenissen te onderzoeken. Naast het tonen van spectaculair archiefmateriaal, waarmee de volledige impact van deze rampen wordt geïllustreerd, verdiept de serie zich ook in de wetenschap achter elk evenement. Zo worden de meest fascinerende aspecten belicht en krijg je inzicht in hoe en waarom deze gebeurtenissen plaatsvonden.

Vanaf 11 december, elke donderdag om 23.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

UNMASKING THE KILLERS OF THE THIRD REICH

We volgen Holocausthistoricus dr. Stefan Hördler terwijl hij een tot nu toe onbekend fotoalbum onderzoekt met daarin de gezichten van honderden nazi-officieren. De foto’s, gemaakt tussen 1928 en 1943, laten een jonge Hitleriaanse beweging zien. Aan de hand van deze indringende beelden reconstrueert Hördler de weg die deze mannen aflegden om uiteindelijk te worden gevormd tot meedogenloze moordmachines.

Kijk op zaterdag 6 december om 00.00 uur op National Geographic.

NIEUW

THE MYSTERIES OF THE BIBLE

De Bijbel en zijn verhalen fascineren de mensheid al meer dan 2000 jaar. De Mysteries van de Bijbel onthult, dankzij archeologie en moderne technologie, de feiten achter de meest raadselachtige Bijbelse verhalen. Hoe verdween de Ark van het Verbond? Bestond koning Salomo echt? Wat gebeurde er werkelijk met Jezus? Deze serie geeft eindelijk inzicht in de mysteries achter deze eeuwenoude verhalen.

Vanaf 13 december, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

ROME UNDERGROUND

Met verhalen over een gigantisch bouwproject en een adembenemend archeologisch avontuur neemt 'Rome Underground' kijkers mee op een meeslepende reis diep onder de Eeuwige Stad. De bouw van een 26 kilometer lange metrolijn door het hart van historisch Rome heeft enkele van de belangrijkste ontdekkingen van de moderne tijd aan het licht gebracht. Dankzij 3D-animatie komt de oude wereld op indrukwekkende wijze tot leven.

Kijk zondag 7 december om 20.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

REBUILDING NOTRE DAME

Vijf jaar na de verwoestende brand krijgt deze documentaire exclusieve toegang tot de herbouw van de Notre-Damekathedraal. De historische kerk bevindt zich in de laatste fase van de restauratie, die een miljard dollar kost. Terwijl de restauratieteams alles op alles zetten om het monument klaar te krijgen, nadert de voltooiing van het werk en staat een heropening voor het publiek later dit jaar gepland.

Kijk zondag 7 december om 18.00 uur op National Geographic.