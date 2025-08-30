National Geographic staat in september stil bij 9/11

Ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen op 9/11 is er een speciaal dagprogramma samengesteld, met onder andere afleveringen van '9/11: One Day in America' en '9/11: The Plane That Hit The Pentagon'.

Bekijk donderdag 11 september vanaf 15.00 tot 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

ENGENEERING EUROPE

Deze serie onthult de verborgen wereld van Europa’s meest indrukwekkende technische prestaties. Van baanbrekende bouwprojecten en innovatieve voertuigen tot iconische bouwwerken en de mensen die ze draaiende houden, elke aflevering laat zien hoe design en engineering ons continent vormgeven. In deze eerste aflevering reizen we naar Nederland, waar techniek en waterbeheer hand in hand gaan. Een fascinerende blik op de ingenieuze oplossingen die Nederland al eeuwenlang beschermen én vooruithelpen.

Vanaf 27 september, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

TOP GUNS: THE NEXT GENERATION

In deze exclusieve documentaireserie krijgen we een unieke kijk op het elite-trainingsprogramma voor piloten van de Amerikaanse marine. We volgen een groep jonge leerling-piloten die alles op alles zetten om uit te groeien tot top gevechtspiloten. Ze worden fysiek én mentaal tot het uiterste gedreven, van intensieve vluchttests tot de ultieme beproeving: landen op een bewegend vliegdekschip. Alleen de allerbeste verdienen het om plaats te nemen in de ultramoderne F-35C Lightning II.

Vanaf 16 september, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

INSIDE MELBOURNE AIRPORT

In 'Inside Melbourne Airport' krijgen we een unieke blik achter de schermen van de drukste luchthaven van Australië. Met jaarlijks meer dan 35 miljoen passagiers is het een komen en gaan van mensen, vluchten en bagage. Het team op de luchthaven werkt dag en nacht om alles in goede banen te leiden, van vertragingen en strakke vluchtschema’s tot baanonderhoud, zoekgeraakte koffers en onverwachte noodsituaties. Onder hoge druk moeten er voortdurend snelle beslissingen worden genomen om het vliegverkeer veilig, efficiënt en op tijd te laten verlopen.

Vanaf 7 september, elke zondag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW

VINKINGS: THE MAKING OF AN EMPIRE

Reis duizend jaar terug in 'Vikings: The Making of an Empire', een spannende documentaireserie over het ontstaan en de ondergang van het enige echte Vikingrijk. Met behulp van nieuwe archeologische ontdekkingen, indrukwekkende reconstructies en een duidelijk CGI-kaart, laten we zien hoe verschillende kleine gebieden in Noord-Europa werden verenigt tot één groot rijk. Met uitleg van deskundigen ontdek je een verhaal vol macht dat de geschiedenis van Europa voorgoed veranderde.

Vanaf 2 september, elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.

ONE OFF

CLEOPATRA'S FINAL SECRET

Archeologe Kathleen Martinez gaat op een spannende zoektocht, zowel op het land als onder water, om het mysterie rond Cleopatra’s laatste dagen te ontrafelen. Met behulp van de nieuwste technologie en de steun van de bekende zeeonderzoeker Bob Ballard, is ze vastberaden om de ontdekking van haar leven te doen: de verloren grafkamer van Cleopatra.

Zaterdag 27 september om 17.00 uur op National Geographic.

ONE OFF

LOST IN THE JUNGLE

Na een verschrikkelijke vliegtuigcrash waarbij hun moeder op tragische wijze om het leven komt, raken vier inheemse kinderen gestrand in het Colombiaanse regenwoud. Dit leidt tot een ongekende samenwerking tussen gemeenschappen en het leger om hen te zoeken en te redden. In exclusieve ooggetuigenverslagen vertellen deze dappere broers en zussen, hoe ze op wonderbaarlijke wijze veertig dagen wisten te overleven.

Zaterdag 13 september om 18.00 uur op National Geographic.